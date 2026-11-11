La borrasca Charles provoca vientos de 148 km/h en Izaña (Tenerife) y los 145 km/h en Sierra Nevada (Granada)

Archivo - Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Charles ha provocado que un total de doce estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han registrado este miércoles, hasta las 13:00 horas, rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora (km/h), según ha informado el organismo estatal a través de la red social X.

Las rachas más intensas han alcanzado los 148 km/h en Izaña (Tenerife) y los 145 km/h en la estación del radiotelescopio de Sierra Nevada (Granada). Entre los valores más elevados figuran también los 130 km/h de Vallehermoso-Alto Igualero, en La Gomera, y los 122 km/h de Cruz de Tejeda, en Gran Canaria, mientras que el aeropuerto de La Palma ha registrado los 117 km/h y Fisterra (A Coruña), los 111 km/h.

Además, Roque de los Muchachos (Santa Cruz de Tenerife) ha registrado rachas de 110 km/h; Cañadas Parador (Santa Cruz de Tenerife), de 105 km/h; el Mirador del Cable, en el Parque Nacional de los Picos de Europa (Cantabria), de 103 km/h; y el Valle de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), de 101 km/h.

En cuanto a las lluvias, las mayores precipitaciones acumuladas del martes hasta las 22:00 horas se registraron en Puerto El Pico (Ávila), donde se recogieron 224,8 litros por metro cuadrado (l/m2); Garganta la Olla (Cáceres), con 192,6 l/m2; y La Zarza (Ávila), con 191 l/m2.

A continuación se situaron Puerto del Pico, en S. Martín Pimp (Ávila), con 177 l/m2; Cabezuela del Valle (Cáceres), con 162,2 l/m2; y Fuente-Refugio, en El Hornillo (Ávila), con 160,6 l/m2. También superaron los 150 l/m2 Sierra de Gredos (Ávila), con 157,1 l/m2; la estación automática de Piornal (Cáceres), con 155 l/m2; y la estación de esquí de La Covatilla (Salamanca), con 151 l/m2.