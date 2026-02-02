La borrasca deja autovías cortadas por la lluvia y el mar y preocupa la situación de cauces en Andalucía

Reabre la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, tras inundar el mar sus cuatro carriles - CISCAR /EUROPA PRESS

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva borrasca que afecta a la Península desde este lunes ha tenido hasta el momento especial incidencia en Andalucía y Galicia, donde se prevén los mayores acumulados de lluvia, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

El frente ha dejado cortes de carreteras por la lluvia e incluso por el mar en Pontevedra, donde ha sido necesario interrumpir el tráfico en los cuatro carriles de autovía la Autovía PO-11 que une Marín con la capital pontevedresa, así como la cancelación y desvío de vuelos, retrasos en la circulación de trenes y corte de luz en Sevilla.

Preocupa, además, especialmente la situación de cauces de los ríos que en algunas provincias como Jaén o Córdoba, donde el Ayuntamiento ha aviso de una semana "compleja" por la sucesión de borrasca especialmente a partir del jueves y viernes.

Sevilla ha sido la provincia andaluza donde el temporal ha causado más destrozos este lunes. El fuerte viento y la lluvia ha provocado que alrededor de 20.000 abonados se quedaran sin luz en el momento de mayor incidencia de la borrasca y cinco personas han resultado además heridas por desprendimientos, caída de árboles y vallas en varias localidades de la provincia, donde se estudió la posibilidad de formación de un tornado durante el tránsido de la borrasca, según ha informado Subdelegacion de Gobierno.

La circulación por carretera se ha resentido también en la provincia sevillana, donde el vuelco de un camión en el puente del Centenario en un momento de intenso viento provocó complicaciones. La caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas. Y la autopista AP-4 ha permanecido cortada durante más de cinco horas entre las localidades sevillanas de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz por caídas de árboles la calzada causadas por intensas precipitaciones.

El tráfico aéreo se ha resentido y tuvieron que ser desviadao cuatro vuelos con destino Sevilla. Además, fue cancelada una salida y una llegada con el aeropuerto de Almería.

Cádiz ha sido de nuevo otra de las provincias más castigadas, y cuatro carreteras de la red provincial permanecen cortadas a consecuencia de las lluvias. Se trata de la CO-4207, la CO-3406, la CO-3105 y la CO-3201. Asimismo, la red de Cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz ha registrado retrasos por la caída de un árbol sobre la catenaria y el tráfico marítimo en Algeciras también está cancelado con Tánger devido al temporal marítimo, que ha obligado a paralizar la búsqueda de la tripulación de la embarcación Chanquete IV, que fue encontrada este domingo sin nadie a bordo.

En Sierra Nevada, las rechas de viento superior a los 120 km/h han impedido la apertura de la estacion de esquí. Además, la Policía Local de Granada ha pedido extremar la precaución y la Alhambra ha amanecido con el acceso peatonal restringido a la Cuesta de Rey Chico; los paseos peatonales de la Alameda, el Bosque de Gomérez, el Jardín de los Adarves y Jardines Altos del Generalife. Y, también en Granada se han iniciado los trabajos para contener una ladera junto a un bloque de viviendas en Güéjar Sierra que ha registrado desprendimientos a consecuencia de las últimas lluvias.

En Jaén, el Ayuntamiento ha advertido de que, a lo largo de la mañana de este lunes, podrían producirse variaciones repentinas en el nivel de los ríos Eliche y Quiebrajano a su paso por la capital. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y mantenerse alejada de las orillas de ambos cauces..

En Córdoba, los parques de la capital permanecen cerrados este lunes como medida de prevención ante la posibilidad de fuertes rachas de viento y precipitaciones. La ciudad se prepra para además, para una semana "compleja" con previsón fuerte de crecida del Guadalquivir.

En Galicia, la autovía PO-11 ha permanecido cortada durante más de dos horas. El tráfico fue restablecido pasadas las 11 horas y fue necesario el uso de una comba de achique para despejar el agua acmulada en la calzada. El temporal ha obligado a cancelar también el transporte de ría entre Moaña y Vigo a primera hora de esta mañana.

La borrasca ha dejado hasta el momento rachas de viento de 125 km/H en los municipios gallegos de Oia (Pontevedra) y Vimianzo (A Coruña en una jornada en la que se han acumulado ya más de 50 litros por metro cuadrado en Fornelos de Montes.

DESENBALSES EN EXTREMADURA

Por su parte, La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha abierto los desagües de fondo de la presa de Villar del Rey, situada en el río Zapatón, afluente del río Gévora, para reducir el nivel del embalse con el objetivo de "afrontar la próxima borrasca Leonardo con mayor capacidad de almacenamiento disponible".

Además, este lunes todavía hay dos estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo, que son la CR2-33 Aljucén y la CR2-40 Lorianilla en Montijo. También se encuentran aliviando en la actualidad doce presas de la CHG, como son el azud de Lavadero, en el río Ruecas; la presa García de Sola, en el río Guadiana; la Presa de Gargáligas, en el río del mismo nombre; la Presa de Cubilar, y la Presa de Los Molinos, en el río Matachel.

También continúan aliviando agua la Presa de Tentudía, en el río Bodión; la Presa de El Boquerón, en el arroyo de El Rosal; la Presa de Proserpina, en el arroyo de las Pardillas; la Presa de Villar del Rey, en el río Zapatón; la Presa de Los Canchales, en rivera de Lácara; la Presa de Horno Tejero, en rivera de Lácara, y la Presa de la Colada, en el río Guadamatilla.