La borrasca 'Francis' dejará lluvias generalizadas y avisos amarillos por oleaje y niebla este viernes

Archivo - Un hombre camina bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España) - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Francis', situada al oeste de la Península, marcará este viernes, 2 de enero, una jornada de lluvias en buena parte del país, con cuatro comunidades autónomas en aviso amarillo por oleaje y niebla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET mantiene activados los avisos amarillos por niebla en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, mientras que en Andalucía se esperan fenómenos costeros que también mantendrán el nivel de alerta en varias zonas del litoral.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos en casi toda la Península y en Baleares, donde las lluvias, que comenzarán por el oeste, se irán extendiendo a lo largo del día hacia el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales.

Las precipitaciones serán más persistentes en el sistema Central y en el noroeste, mientras que en los Pirineos la nieve aparecerá a primeras horas por encima de los 1.100-1.300 metros, aunque la cota subirá después hasta unos 2.000 metros.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos y lluvias débiles en general, que podrían ser localmente fuertes de madrugada en Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará del oeste y suroeste con rachas intensas en zonas altas y más expuestas del archipiélago.

Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, con un ascenso más destacado en las máximas de las zonas centrales y en las mínimas de la mitad oeste. En la franja mediterránea podrían descender ligeramente las temperaturas nocturnas, y las heladas quedarán restringidas a áreas de montaña del norte, sobre todo en los Pirineos.

El viento predominará del sur y sureste en la Península y Baleares, y del este en el Cantábrico, Alborán y Estrecho, soplando con fuerza en el litoral atlántico, el Cantábrico occidental y el Estrecho, mientras que será flojo o moderado en el resto. También podrían formarse nieblas matinales en zonas del norte y este peninsular, así como brumas en Galicia y el Cantábrico.