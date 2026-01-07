La borrasca Francis mantiene 30 carreteras afectadas por nieve, vías cortadas y desembalses en Andalucía

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los últimos coletazos de la borrasca Francis mantienen una treintena de carreteras afectadas por la nieve en ocho provincias e incidencias en las líneas de tren por hielo e inundación, además de desembalses en Andalucía.

La mayor afectación en la red de carreteras se registra a las 14.30 horas de este miércoles, 7 de enero, en Asturias, Navarra, Salamanca, León, Burgos, Granada, Almería y Cantabria, según información de la Dirección General de Tráfico.

En Asturias están cortadas las carreteras AS-265 en Valdebueyes, la CO-4 en Covadonga, y la LN-8 en Quempu. Asimismo, la nacional 630 en Pajares es transitable con precaución y es obligatorio el uso de candenas en la AS-112 Puerto de San Isidro, la AS-117 en Tarna , AS-213 en Leitariegos, AS-227 en Somiedo, AS-228 en Puerto Ventana , AS-230 en Lena, AS-252 en Vega, AS-254 en El Tozu y AS-265 Samartín.

En Andalucía, está prohibido la circulación en la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada y es necesario usar cadenas en la la A-4030 en Güejar Sierra y la A-4301 en Huéscar, todas ellas en Granada. Y, en Almería, es necesario el uso de cadenas en AL-4404 en Aulago y en la AL-5404 en Escullar.

En Castilla y León, Salamanca tiene cortada la carrreta DSA-191 en Candelario y con cadenas la DSA-180 en La Hoya y la SA-203 Peña de Francia. En Burgos, las vías con cadenas son la BU-571 Río de la Sía y la BU-574 Ahedo de las Pueblas. En Palencia, estan afectadas aunque no es necesario cadenas en la CL-615 en Guardo y en CL-627 Piedrasluengas al igual que en la CL-626 La Espina, en León.

Finalmente, en Navarra siguen cortadas la NA-2011 en Pikatua, y la NA-2012 en Irati.

INCIDENCIA EN LOS TRENES

Respecto al tráfico ferroviario, Adif mantiene interrumpido la circulación de trenes entre Algeciras (Cádiz) y la estación de Antequera Santa Ana en Málaga, precisamente dos de las provincias más castigadas por la borrasca. La causa ha sido la acumulación de agua en la vía a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera.

Y, los Alvia que viajaban esta mañana de Santander a Alicante y de Madrid a Santander han tenido que detenerse a su paso por Valladolid, en el entorno del municipio de Valdestillas, por acumulación de hielo en los rodales.

En concreto, los trenes afectados habían partido de Madrid con destino a la capital cántabra a las 7.45 horas --éste ha sido el primero en llegar a la zona problemática-, y de Santander hacia Alicante a las 6.48 horas.

DESEMBALSES

En Andalucía también han sido necesario desembalses de agua controlados y extraordinarios por motivos de seguridad en las presas de Guadarranque y Los Hurones, en la provincia de Cádiz, con el objetivo de recuperar el 10 por ciento de resguardo necesario para poder laminar posibles crecidas futuras que puedan producirse en los meses de lluvias. Además, este jueves comenzará otro desembalse en la presa de Casasola, en Málaga, para eliminar los sedimientos que hayan podido entrar.

En el embalse de Guadarranque, que se ha situado al 100 por cien de su capacidad, se están desaguando 37 metros cúbicos (m3) por segundo desde las 7 horas de este miércoles, con una duración aproximada de entre 48 y 72 horas, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

En esta presa han entrado 23 hm3 en solo 24 horas, alcanzándose un máximo de 2hm3 en una hora, lo que supuso 550m3 por segundo. Las precipitaciones que han caído equivalen al abastecimiento del Campo de Gibraltar durante cinco meses.

En lo que respecta a la presa de Los Hurones, que se encuentra en estos momentos al 91,11% de su capacidad, se ha abierto el desagüe de fondo alrededor de las 10,00 horas de este miércoles hasta el próximo viernes, para desembalsar unos 34m3 por segundo que irán directamente al embalse del Gualdalcacín.

También está previsto que este jueves se lleve a cabo un desembalse en la presa de Casasola, en la provincia de Málaga. El desagüe será de unos 20 m3 por segundo, lo que supondrá unas maniobras similares a las que se llevaron a cabo en 2025, sin ningún tipo de problema.