La borrasca 'Harry' azota el Mediterráneo con olas de 6 metros y el miércoles una nueva borrasca dejará lluvia y nieve

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en Mataelpino, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España).- Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La borrasca 'Harry' va a provocar este lunes y martes un importante temporal mediterráneo, con muy mal estado de la mar y olas que podrán superar los seis metros, además de precipitaciones importantes que, a partir del miércoles, se extenderán a otras zonas, al tiempo que se esperan nevadas sobre todo en el noroeste peninsular, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El portavoz ha añadido que este lunes se esperan precipitaciones abundantes, sobre todo en la provincia de Gerona, que se extenderán el martes a otras zonas de Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, con nevadas copiosas en puntos del Pirineo y provincias de Teruel y Castellón a partir de unos 1.000 metros.

Las temperaturas nocturnas serán más bajas con heladas en amplias zonas, mientras que no se esperan grandes cambios para los valores diurnos. 'Harry' perderá intensidad el miércoles pero se espera la influencia de borrascas atlánticas con lluvias en la mayor parte del país y nevadas que, de cara al viernes y fin de semana, podrían caer en las montañas y en zonas más bajas, especialmente del noroeste peninsular, aunque Del Campo ha apuntado que todavía hay incertidumbre al respecto.

Por días, este lunes lloverá en Galicia y, como consecuencia de la formación de la borrasca 'Harry', en el nordeste peninsular y Baleares, en especial en la provincia de Gerona, donde las lluvias serán abundantes e incluso podrán producirse inundaciones y crecidas.

Asimismo, habrá nevadas copiosas en el Pirineo aragonés y sobre todo en el catalán. También nevará, pero de forma más débil, en sistemas montañosos del centro y norte peninsular. En el caso de Teruel y Castellón, comenzará a llover por la tarde y nevará a partir de 1.000 metros de altitud.

Al mismo tiempo, soplarán vientos muy fuertes de levante que darán lugar a temporal marítimo importante en Baleares y Cataluña este día, con olas que podrán superar los 6 metros. Por ello, Del Campo ha advertido de que será peligroso acercarse a playas y acantilados.

Además, el martes continuará la inestabilidad en todo el área mediterránea, con lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares, pero especialmente en Girona, Tarragona, puntos del interior de Castellón, sur de Teruel y zonas costeras del sur de la Comunidad Valenciana.

El martes también nevará copiosamente en el Pirineo, Teruel y Castellón, a partir de unos 1.000 metros de altitud, por lo que puede haber problemas en carreteras que transiten por encima de esa altura. También podrá nevar de forma más débil en otras montañas del norte y centro peninsular. Al mismo tiempo, el temporal marítimo será importante en toda la costa mediterránea del este peninsular y en Baleares con olas que superarán los 6 metros.

De esta forma, Del Campo ha recomendado no acercarse a la primera línea de costa este martes y ha añadido que se esperan rachas muy fuertes de viento. Además, las temperaturas nocturnas bajarán y habrá heladas en buena parte del interior de la Península. Sin embargo, las temperaturas máximas subirán ligeramente, aunque el ambiente será frío, con valores inferiores a 10ºC en buena parte del interior, "propio de estas fechas", ha explicado.

El miércoles, aunque 'Harry' irá perdiendo fuerza, todavía lloverá en Baleares y en zonas del área mediterránea peninsular. En su lugar, una nueva borrasca desde el Atlántico dará paso a precipitaciones en buena parte de la Península, que serán abundantes, fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, norte de Extremadura, sur de Ávila y en el entorno del Estrecho, con nevadas en zonas de montaña a partir de los 1.000 a 1.200 metros.

Es posible que este día las temperaturas suban de forma notable en el oeste peninsular, por lo que desaparecerían las heladas en esta zona, aunque permanecerían en zonas del este. Por el día quedarán por debajo de 10ºC en áreas del centro e interior oriental peninsular, aunque en puntos del Cantábrico y Mediterráneo se podrían llegar a superar los 18ºC.

LLUVIAS PARA ACABAR LA SEMANA

El jueves y el viernes es probable que sigan llegando frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias en amplias zonas de la península, fuertes y persistentes en Galicia, norte de Extremadura, sur de Ávila y áreas de Andalucía, especialmente en el Estrecho.

La cota de nieve el jueves podría bajar hasta unos 1.000 metros. El viernes podría nevar en zonas de montaña así como en cotas más bajas del norte, centro y este de la Península, pero sobre todo en zonas de Galicia y Castilla y León, lo que podría tener continuidad durante el fin de semana. No obstante, Del Campo ha señalado que "esto habrá que confirmarlo" porque la incertidumbre es aún elevada.

En Canarias, los vientos alisios soplarán con intensidad en los próximos días y arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas con posibles lluvias. Al mismo tiempo, se esperan intervalos nubosos en el resto, temperaturas sin grandes cambios con mínimas de entre 15 y 17ºC y máximas entre 19 y 21ºC en zonas costeras.

TEMPERATURAS CON ALTIBAJOS, QUE CAERÁN "ABRUPTAMENTE" EL FIN DE SEMANA

Por su parte, eltiempo.es ha advertido de que las lluvias de este lunes afectarán desde primera hora a Gerona, donde se han activado los avisos meteorológicos y se espera superar los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en 12 horas. También se han activado los avisos en Barcelona, Tarragona, la sierra de Tramuntana, Ibiza, Formentera y Teruel por fuertes lluvias.

Por la tarde, se esperan avisos naranjas por nevadas en el interior norte de Castellón y algunas zonas de Teruel, mientras que el nivel amarillo se activará en el Pirineo de Gerona y Lleida. Eltiempo.es destaca también el temporal marítimo en el Mediterráneo con olas de hasta cinco metros y el aviso amarillo por viento en las islas Baleares.

El martes, las fuertes lluvias de 'Harry' seguirán en Cataluña durante la mayor parte del día y se extenderán a la Comunidad Valenciana y parte de Aragón. Por su parte, las nevadas irán perdiendo intensidad en los Pirineos durante la tarde, aunque podrían persistir en Aragón y el interior de Castellón. Además, el temporal marítimo continúa en la mayoría del Mediterráneo y se prevén avisos por viento en Alicante y Baleares.

Mientras 'Harry' provoca un temporal en regiones del Mediterráneo, otro frente entrará este martes por el oeste y dejará fuertes precipitaciones y temporal costero a su paso. Este frente dejará precipitaciones en la mayor parte de España, en especial en Galicia, norte de Cáceres y zonas de Analucía, pero llegarán más debilitadas a zonas este el jueves.

No obstante, este jueves llegará un nuevo frente más activo desde el oeste con precipitaciones que podrían ser intensas en Galicia, Extremadura y Andalucía. Durante la madurgada del viernes, se espera que continúe su avance hacia el este. A su vez, la nieve se vería inicialmente en cotas medias-altas, con un descenso gradual tras el paso del frente hasta cotas medias. Por la tarde, la cota de nieve seguirá descendiendo hasta los 900 metros y se darán chubascos en la vertiente atlántica.

En los próximos días, las temperaturas se mantendrán bajas por lo general, pero con altibajos. A mitad de esta semana, las mínimas podrán ser relativamente altas por la nubosidad y la inestabilidad, pero volverían a descender abruptamente el fin de semana, con heladas generalizadas. Las máximas se mantendrán bajas, especialmente en el oeste durante el fin de semana, ya que podrían ser notablemente frías.

De cara al fin de semana, eltiempo.es espera que la inestabilidad continúe con precipitaciones intensas en amplias áreas del oeste, centro y norte. El sábado, la nieve podría darse en cotas de hasta 700 metros, como resultado de la entrada de aire frío y de las precipitaciones.