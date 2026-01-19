Protección Civil mantiene la alerta por la borrasca 'Harry' en este y nordeste peninsular y Baleares hasta el martes

Archivo - Oleaje en la costa de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene hasta este martes la alerta por temporal en el este y nordeste peninsular y Baleares a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry', según ha informado el organismo este lunes.

En este sentido, recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales. Dado el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos, aconseja además mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN) 'https://ran-vmap.proteccioncivil.es/' así como del estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Protección Civil ha explicado que, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los días álgidos del episodio serán este lunes y, sobre todo, el martes. Durante este lunes, las precipitaciones más intensas y persistentes de probablemente se produzcan en áreas del este de Cataluña y Baleares. A lo largo del martes, estas se desplazarán a zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, se espera que las mayores acumulaciones se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental y en general en la provincia de Girona --donde caerán alrededor de 200 litros por metro cuadrado (l/m2) durante los dos días--, entorno de la desembocadura del Ebro y del cabo de la Nao y sistema Ibérico suroriental.

Según el pronóstico, esto podrá afectar a las cabeceras de ríos y ramblas. Además, se prevén acumulaciones de nieve que serán significativas en cotas superiores a 1.200 metros aproximadamente, por lo que se podrán superar los diez centímetros (cm) de nieve nueva en la Ibérica suroriental.

El organismo estatal incide en que el estado de la mar empeorará durante el lunes y el martes en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En líneas generales, éste se caracterizará por viento del este o nordeste fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 metros.

El martes es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear, lo que afectará a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago. De esta manera, habrá un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

A partir del miércoles, es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día.

ASEGURAR PUERTAS Y VENTANAS ANTE LOS FUERTES VIENTOS

Ante los fuertes vientos, señala que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, aconseja extremar las precauciones al conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de encontrarse en zonas marítimas, recomienda que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y los oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

El organismo también llama a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, avisa de que el mar adquiere condiciones extraordinarias y que puede arrastrar a las personas si se encuentran en sus proximidades. Por ello, pide a la población no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

DISMINUIR LA VELOCIDAD ANTE LAS LLUVIAS INTENSAS

Ante la previsión de lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el caso de estar en el campo, el organismo insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona. Igualmente, alerta de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto.

No obstante, recuerda que en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo indica que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. Mientras, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire. En este caso, de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

ESTAR MUY ATENTO A LAS PLACAS DE HIELO

En la misma línea, Protección Civil ha recomendado informarse de la situación meteorológica y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en previsión de la nieve y bajas temperaturas que recoge el pronóstico. En el caso de que a uno le resulte imprescindible viajar por carretera, insta a ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

En este sentido, considera útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. "Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia", ha subrayado.