La borrasca Joseph dejará lluvias abundantes en gran parte de la Península este lunes, con aviso rojo en Pontevedra

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia, a 9 de octubre de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo frente asociado a la borrasca atlántica Joseph dejará lluvias abundantes y localmente fuertes en gran parte de la Península este lunes. Incidirá especialmente en el oeste del sistema central y en Galicia, donde se activará el aviso rojo por lluvias en Pontevedra desde las 8.00 horas de la mañana hasta las 23.59, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque durante la mañana se esperan menos precipitaciones en el centro y el este peninsular, el cielo se mantendrá nuboso. A partir de las horas centrales del día, el frente asociado a Joseph entrará por el oeste y barrerá la Península, con cielos muy nubosos y lluvias que podrán afectar a gran parte del territorio, salvo en el arco mediterráneo y Baleares, donde no se esperan o serán débiles.

Las precipitaciones serán fuertes y persistentes en el noroeste y el oeste del sistema Central, con acumulados notables. En Galicia se registrarán los mayores acumulados, que podrán ser de 150 litros por metro cuadrado en 24 horas con deshielo y la posibilidad de que las lluvias vayan acompañadas de tormentas. Por su parte, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos y se formarán nieblas y brumas en zonas elevadas.

Respecto a las nevadas, en el Pirineo se esperan acumulados significativos al inicio del día, mientras que la cota de nieve irá subiendo de oeste a este, desde unos 900-1.100 metros en el tercio norte y 1.100-1.500 metros en el resto, hasta situarse por encima de los 2.000 metros, quedando restringidas a las cumbres de la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas, las máximas registrarán un ascenso generalizado, llegando a alcanzar los 21 grados en Alicante y Murcia o los 20 en Almería y Málaga. Sin embargo, descenderán en el valle del Ebro. Las mínimas también subirán en la mayor parte del país, con ascensos notables en amplias zonas de la mitad sur, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y del Cantábrico. Además, se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y pocos cambios en Canarias.

El viento soplará del sur y oeste, flojo a moderado en el interior y moderado en los litorales, intensificándose con el paso del frente. Podrá ser fuerte, con rachas muy fuertes, en los litorales del Cantábrico oriental, Alborán y Baleares y, al final del día, en el noroeste y la Cordillera Cantábrica. De forma puntual, también se esperan rachas muy fuertes en sierras del interior del arco mediterráneo. En Canarias, el viento será flojo, rolando al final del día a oeste moderado.