La borrasca 'Nils' dejará viento, olas y lluvias hasta el sábado, cuando acabará el largo periodo de lluvias

Archivo - Playa de Montalbo y punta Faxilda con oleaje, a 16 de enero de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El largo periodo de lluvias que ha registrado la Península durante las últimas semanas finalizará con las precipitaciones generalizadas previstas para el viernes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Antes de ello, la borrasca 'Nils' dejará hoy y mañana viento fuerte, temporal marítimo --con olas de más de seis metros en el norte y de cuatro en el sur-- y lluvias en amplias zonas del país.

Además, las temperaturas subirán y se rondarán los 20ºC en el Cantábrico y se superarán los 25ºC en algunos puntos del Mediterráneo, lo que favorecerá el deshielo de la nieve caída en días anteriores.

En concreto, hoy se registrarán rachas muy fuertes de viento, especialmente en el litoral gallego y en el este peninsular. En este sentido, Del Campo ha pedido precaución con la caída de ramas y objetos situados en lugares elevados. Además, también se desarrollará un importante temporal marítimo en las costas del norte con olas de más de seis metros y en costas del sureste, en el entorno de Alborán, donde se podrán sobrepasar los cuatro metros.

Durante este día lloverá en buena parte de la Península, sobre todo en Galicia, comunidades cantábricas y Extremadura, donde las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes. Asimismo, las temperaturas serán altas para la época del año, lo que favorecerá el deshielo de la nieve caída en días anteriores y hará que prácticamente todo lo que caiga será lluvia. En este marco, se rondarán los 20ºC en el Cantábrico y se superarán los 25ºC en algunos puntos del Mediterráneo.

El jueves será una jornada de transición entre unos frentes que se van y otros que llegan, de acuerdo con el pronóstico. De esta manera, a primeras horas continuarán las lluvias en zonas del oeste y norte peninsular, aunque en general serán débiles e irán yendo a menos. Sin embargo, volverá a llover a últimas horas del día en esas misma zonas y en Andalucía. En este caso, las lluvias podrían ser además fuertes y estar acompañadas de tormenta.

La cota de nieve bajará hasta unos 1.300 a 1.600 m por lo que el aporte de agua debido al deshielo será algo menor. Asimismo, seguirán las rachas de viento muy fuertes en el norte y en la mitad oriental peninsular, así como en Baleares, donde además habrá temporal marítimo. Este fenómeno también se registrará tanto en las costas del Cantábrico como en las del Mediterráneo. En esta jornada, las temperaturas serán más bajas.

El portavoz de AEMET ha avanzado que el viernes marcará el final del largo episodio de lluvias, que acabará este último día con abundantes precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares. Por zonas, estas lluvias serán fuertes y persistentes en el extremo sureste, mientras que en Galicia, Cantábrico, Pirineos y zonas montañosas del centro y del sur peninsular. El pronóstico indica que sólo se librará el extremo sureste.

Todo esto con una cota de nieve que bajará a unos 800 a 1.000 m en el norte y a unos 1.000 a 1.200 m en el resto por unas temperaturas que serán más bajas debido a la llegada de una masa de aire procedente de latitudes altas. Habrá algunas heladas en las montañas, aunque todavía en puntos del sureste y de Baleares se superarán los 20 a 22ºC.

El sábado, por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón. Aún así, Del Campo ha especificado que los cielos amenazarán nubosos y que habrá algunas lluvias en Baleares y en sierras del sureste. Eso sí, a lo largo del día los cielos se irán quedando despejados tanto en el archipiélago balear como en la mitad sur peninsular. En cambio, en el norte del país las precipitaciones serán más persistentes, sobre todo en el Cantábrico y Pirineos.

Este día sí que se notará más el frío. Según el pronóstico, llegará una masa de aire procedente de latitudes altas con rachas muy fuertes de viento del noroeste, lo que acrecentará la sensación de frío. En este aspecto, el portavoz de AEMET puntualiza que las rachas operarán con intensidad en amplias zonas del territorio, sobre todo en el norte, este y Baleares. Además, habrá heladas en zonas del interior y la nieve hará acto de presencia en el tercio norte a partir de unos 700 m y lo podrá hacer también en el nordeste a partir de unos 400 a 500 m por la noche.

El domingo será una jornada con tiempo anticiclónico y cielos en general poco nubosos salvo en el extremo norte, donde aún quedará nubosidad y habrá algunas lluvias y nevadas. Durante esta jornada se registrará un amanecer frío y heladas en amplias zonas del interior, pero las temperaturas diurnas subirán notablemente. Del Campo ha avanzado que este ascenso tendrá continuidad a comienzos de la semana, por lo que el lunes apenas habrá ya heladas. Además, las lluvias quedarán acotadas al extremo norte de la Península.

Al margen de ello, el portavoz de AEMET ha explicado que se espera tiempo estable en Canarias para los próximos días, con algunos intervalos nubosos en zonas del norte de las islas y más despejados en el sur. En esas zonas del norte podría registrarse alguna lluvia débil el viernes y el sábado. En el resto, el ambiente se mantendrá muy tranquilo. En lo que respecta a las temperaturas, estas subirán este miércoles y subirán el jueves y el viernes, pero en cualquier caso se darán valores agradables.

NIEVE A PARTIR DE 600 M EN EL NORTE EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO

Eltiempo.es ha avanzado que una nueva borrasca dejará inestabilidad en España entre viernes y sábado. Así, un primer frente bastante activo cruzará el país el viernes y provocará precipitaciones abundantes sobre todo en zonas favorables de Andalucía, el sistema Central, Galicia y los Pirineos. Tras su paso, las precipitaciones se intensificarán en el Cantábrico y una masa de aire frío comenzará a invadir el territorio.

De acuerdo con el portal meteorológico, la cota se desplomará y volverá a acumularse nieve nueva en cotas por encima de los 1.200 a 1.600 m. Al final del día la cota seguirá bajando y ya de madrugada llegará a los 700 a 600 m en el norte y a los 700 a 900 m en el interior. En líneas generales, las precipitaciones serán débiles salvo en el Cantábrico y en la cara norte de los sistemas montañosos.