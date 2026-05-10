Una borrasca al oeste de Portugal mantendrá este lunes la inestabilidad en el norte y noroeste peninsular

Archivo - Imágenes de personas por las calles de la ciudad bajo las inclemencias del tiempo. A 22 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España) - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Península Ibérica continuará este lunes bajo la influencia de una borrasca situada al oeste de Portugal, ya en fase madura, que seguirá dejando una situación de inestabilidad en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura.

En concreto, Galicia está en aviso amarillo por lluvias, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se espera un predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en la vertiente mediterránea y el cuadrante sureste, donde estarán poco nubosos o despejados; la nubosidad tenderá a disminuir al final de la tarde en el centro y en el sur peninsular.

Desde la madrugada, se prevén chubascos en Galicia, norte de Cáceres y oeste de Castilla y León, que se mantendrán por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormenta, y que se extenderán a otros puntos de la meseta norte y a otras regiones del Cantábrico.

En Galicia, los chubascos podrán ser localmente fuertes en el interior. Además, podrá nevar en entornos de montaña del norte por encima de los 1800-2000 metros. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto en el Ampurdán, donde descenderán, y en el tercio este y Canarias, donde apenas habrá cambios.

Las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto.

El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto; en Canarias, será de componente oeste, flojo o moderado.