La borrasca 'Oriana' dejará rachas de viento de hasta 100 km/h en este peninsular y lluvias en España, según Eltiempo.es

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana', la novena en lo que va de año, dejará rachas de viento de 100 kilómetros por hora (km/h) en Cataluña y Baleares este jueves, lluvias generalizadas el viernes y nieve desde 800 metros (m) en el norte peninsular el sábado, según la predicción de Eltiempo.es.

Este jueves se esperan chubascos residuales en áreas de Galicia y del sur de Andalucía, así como nevadas en el entorno de los Pirineos. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones asociadas a la borrasca 'Oriana' comenzarán a entrar por el oeste del país a últimas horas del día y dejarán lluvias en Galicia, Extremadura y amplias zonas del interior peninsular.

Durante esta jornada, se registrarán además rachas cercanas a los 80 km/h en la mayor parte de la mitad este de España, mientras que en Cataluña y Baleares se podrán alcanzar los 100 km/h. Además, las costas del Cantábrico se verán afectadas por un fuerte temporal costero. Según el portal meteorológico, el viento tenderá a remitir con el transcurso del día.

Las precipitaciones asociadas a 'Oriana' irán avanzando desde el oeste del país durante las primeras horas del viernes, por lo que afectarán durante la madrugada a la la mayor parte del territorio peninsular a excepción del sureste y noreste. Por zonas, las lluvias más fuertes se darán en regiones del oeste de Galicia, Extremadura, el Sistema Central y sus proximidades y la Comunidad de Madrid.

A lo largo de la mañana, las precipitaciones afectarán también a zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. Eventualmente los chubascos terminarán por afectar también a buena parte de la costa mediterránea. Por la tarde, las precipitaciones también afectarán a Baleares.

De hecho, las tormentas acompañarán a estas lluvias durante la tarde en la mayor parte del sur de la Península, el oeste y el litoral del mar Cantábrico, donde según Eltiempo.es podrán ser muy intensas. Además, el viento volverá a soplar con fuerza en buena parte de la mitad sureste del país.

En lo que se refiere a los termómetros, el portal meteorológico especifica que bajarán entre 2 y 3ºC en gran parte del país durante el viernes. Aún así, el noreste peninsular podrá superar los 5ºC, especialmente en zonas de Aragón y Cataluña. A su vez, también se notará con intensidad en el sureste, con descensos cercanos a los 4ºC en Granada y Almería.

Eltiempo.es también señala que se prevén nevadas desde el viernes en varios sistemas montañosos de la mitad norte y que la cota estará situada entre 1.000 a 1.200 metros. En este sentido, indica que los principales acumulados se darán en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, donde las nevadas podrán ser localmente intensas.

Las precipitaciones tenderán a ir a menos en la mayor parte del país el sábado. Aún así, el portal meteorológico especifica que podrán mantenerse intensas en regiones del norte y algunos sistemas montañosos. A su vez, seguirá soplando el viento con bastante intensidad, especialmente en la mitad este del país. En esa zona, las rachas seguirán estando cerca de los 80 km/h.

El domingo se impondrá de manera clara la estabilidad y los chubascos quedarán acotados a Galicia, País Vasco y Pirineos, de acuerdo con la previsión de Eltiempo.es. Más allá de ello, el portal meteorológico recalca que el ambiente será "plenamente invernal" durante el fin de semana.

De esta manera, las máximas y las mínimas bajarán el sábado y reaparecerán las heladas en algunas zonas de la mitad norte y en los principales sistemas montañosos. El descenso de las máximas será más acusado en el norte y el sureste, mientras que en el resto de la península se mantendrán e incluso los valores subirán en Cataluña y Huesca.

Además, el portal meteorológico avanza que la cota descenderá este día hasta alcanzar los 800 metros en buena parte del norte peninsular. En este marco, las nevadas afectarán a los principales sistemas montañosos, incluida la cordillera Cantábrica, donde serán más intensas, además del Sistema Central, el Ibérico, los Pirineos y el Bético.

A su vez, Eltiempo.es no descarta que la nieve llegue a capitales del interior de Castilla y León como Segovia, León, Burgos o Soria.