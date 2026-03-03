La borrasca Regina dejará mañana tormentas en la costa andaluza, sierras del tercio sur y puntos del centro peninsular

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Regina dejará tormentas este miércoles en la costa andaluza, sierras del tercio sur peninsular y puntos del centro, según una nota informativa emitida hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Debido a la elevada incertidumbre de esta situación, se recomienda un especial seguimiento de las actualizaciones en la predicción", ha destacado.

De acuerdo con el pronóstico, Regina dejará chubascos tormentosos localmente fuertes y acompañados de granizo, más probables en áreas de los tercios sur y este peninsulares, así como en puntos del centro peninsular durante los próximos días. La presencia de polvo en suspensión hará que los chubascos sean en forma de lluvias de barro.

En este marco, las mayores acumulaciones se esperan en áreas del Estrecho, Alborán, Bajo Ebro y este de Cataluña, donde podrán darse inundaciones locales en zonas bajas. En áreas de tormenta, considera posible que se produzcan rachas de viento que den lugar a caídas de ramas o elementos arquitectónicos vulnerables y granizo que podría generar condiciones peligrosas de circulación.

Por días, el organismo estatal avanza que esta tarde habrá chubascos tormentosos en puntos del centro peninsular, donde podrían ser localmente fuertes; así como en sierras de Andalucía, lugares en los que podrían registrarse precipitaciones de foirma más aislada y dispersa. En este sentido, no descarta tormentas secas.

Al final de hoy y mañana, indica que las tormentas se extenderán por el entorno de Alborán. De hecho, afectarán desde la madrugada a zonas del Estrecho y litorales mediterráneos andaluces, con probables chubascos fuertes y persistentes. Por la tarde, llegarán a las sierras del tercio sur peninsular, con mayor probabilidad en el sistema Bético, así como a puntos del centro de la Península.

De cara al jueves, AEMET espera que los chubascos más intensos y persistentes afecten a la fachada mediterránea, con mayor probabilidad en áreas del sur de Valencia, Bajo Ebro y este de Cataluña. Allí, irán ocasionalmente acompañados de tormenta. En el resto de la mitad nororiental peninsular y Baleares serán en general de carácter moderado, aunque el pronóstico no descarta que de manera local puedan ser fuertes y con tormenta.

Por esta parte, avanza que es probable que los chubascos continúen los siguientes días. Así, los de mayor intensidad y persistencia se darían en el norte de la fachada mediterránea y zonas del Cantábrico occidental. En el área mediterránea perderían intensidad a partir del domingo.

El organismo estatal indica que Canarias también se verá afectada por Regina esta tarde y mañana. En concreto, registrará chubascos moderados, que podrán ir acompañados de tormenta, especialmente en las islas orientales, y viento del norte y noroeste fuerte con rachas muy fuertes.