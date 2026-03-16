La borrasca 'Samuel', la 18 de la temporada, supera el récord 2023-2024 y deja olas en Mediterráneo y Baleares

Archivo - Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).
Archivo - Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo
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Publicado: lunes, 16 marzo 2026 10:45
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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Samuel' está generando rachas de viento huracanadas en el entorno de los Pirineos y fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares, según ha señalado a través de un mensaje en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"El servicio meteorológico de Andorra ha nombrado a la borrasca Samuel. Este domingo genera rachas huracanadas en el entorno de los Pirineos. Fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares, que seguirá el lunes", ha indicado.

Con esta, ya son 18 los sistemas nombrados esta temporada, por lo que se supera el récord de nombramientos de la temporada 2023-2024.

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