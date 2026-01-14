El Botánico expone desde mañana 'Fotosíntesis Atlántica', que busca concienciar en la conservación del océano

La obra ‘Homenaje a Portugal’ reconoce la problemática a la que se enfrentan algas o moluscos. - FERNANDO CARBALLA

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico de Madrid expone desde mañana y hasta el 22 de marzo en la sala Mª Teresa Telleria 'Fotosíntesis Atlántica', un proyecto artístico que busca conciencias sobre los "graves problemas medioambientales" que sufre "el principal ecosistema de Galicia", como las altas concentraciones de micro y nanoplásticos o los vertidos químicos cercanos a las costas, entre otros.

Con él, el autor, el artista gallego Fernando Carballa, busca transmitir la belleza y armonía de la naturaleza a la vez que alerta sobre las amenazas al ecosistema atlántico gallego, su entorno, según ha señalado la escritora gallega Lola Varela, comisaria de la exposición.

"Carballa utiliza vegetación marina o desechos naturales como materias primas. Empleando este 'engaño' artístico, busca llamar nuestra atención sobre los profundos daños causados en nombre del progreso y enfrentarnos a la verdad ineludible: la necesidad de cuidar, preservar y valorar nuestro ecosistema", ha explicado.

El artista ha señalado que utiliza como pigmento o material básico restos de organismos que habitan en el mar. "Parto de dos elementos principales: algas y caparazones de moluscos de los cuales nace toda la colección. Algunas de estas superficies se han convertido en piedras orgánicas móviles en su volumen, otras en inmensas plumas acariciada por aguas subterráneas de simbología misteriosa", ha indicado.

De acuerdo con la directora del centro, María-Paz Martín, la exposición permitirá descubrir "por un lado, como Fernando Carballa da un sentido estético y poético a su obra, transformando productos del mar que tradicionalmente están vinculados a la alimentación o la gastronomía en arte, y por otro, reutiliza materiales naturales del hábitat marino, recuperando no solo la naturaleza, sino dándole una nueva vida en este caso artística".