Las BRIF de MITECO ayudan en las labores de extinción en once incendios en cinco provincias

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de once incendios en cinco provincias.

En concreto, hay efectivos desplegados en Castrocalbón, Benuza, Páramo del Sil, Murias de Paredes y Sta. Coloma de Cureño (todas localidades leonesas). Además, están en Gallegos del Río (Zamora) y Cerveza del Pisuerga (Palencia). Al margen de Castilla y León, también hay elementos de las BRIF en Coaña (Asturias); Chandrexa de Queixa, Oímbra y A Mezquita (todas localidades ourensanas); así como en Jarilla y Casares de las Hurdes (Cáceres).

Transición Ecológica ha enviado una BRIF-A de TINEO (Asturias), dos LIMA de Las Minas, un ACO de Talavera, una BRIF-A de La Iglesuela, un FOCA de Zaragoza, un FOCA de Los Llanos, un FOCA de Torrejón, un ALFA de Rosinos, un FOCA de Pollensa, una BRIF-A de Prado Esquiladores, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, un ACO de León y dos LIMA de Noain.

Asimismo, ha desplazado a dos ALFA de Requena, un MIKE de Ibias, dos FOCA de Matacán, un FOCA de Málaga, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirable Aeródromo, un ACO de Muchamiel, un FOCA de Labacola, una BRIF-A de Laza, un FOCA de Talavera La Real, un ACO de Zaragoza y una BRIF-A de Lubia.