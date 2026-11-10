Broncano se arrepiente de no usar la comedia con Abascal y dejarle elegir al público de 'La Revuelta': "La he cagado"

DAVID BRONCANO - EUROPA PRESS TV

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presentador David Broncano se arrepiente de no haber usado más la comedia durante su entrevista de este lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, y por permitir a la formación política elegir al público que asistió al programa.

"Me tiré toda la entrevista diciendo la he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea pero la he cagado", ha lamentado este martes el comunicador en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha reconocido que había muchas ocasiones en las que Santiago Abascal estaba hablando y él pensaba 'tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido'. "Entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad que creo que habría que haberlo hecho, me sacó totalmente", ha precisado.

"Con Abascal me arrepiento de muchas cosas, posiblemente tenía que haber utilizado la comedia más como hago siempre, pero era complicado, también sé que había mucha gente que me decía que con políticos no hagamos bromas, no las hice tampoco con Sánchez y con Montero y Rufián, aunque las entrevistas fuesen más animadas también por el rollo que llevaban ellos", ha declarado.

Broncano también ha asegurado que estuvo "incómodo". "Me sacó un poco, cuando me di cuenta se había generado un ambiente raro y una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político en cuanto a que esté tan sesgada de cara a la reacción del público", ha dicho.