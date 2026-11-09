Bruna seguirá dejando este martes lluvias en la mitad occidental peninsular, con Ávila y Cáceres en aviso rojo

Archivo - Peregrinos con paraguas y chuvasqueros en la Praza do Obradoiro de Santiago. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los frentes asociados a la borrasca Bruna seguirán dejando este martes una situación de inestabilidad y lluvias en la mitad occidental peninsular. Habrá avisos de nivel rojo activos por lluvias muy intensas en el sur de Ávila y en el norte de Cáceres, donde se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estarán activos avisos naranjas por lluvias en la sierra de San Vicente (Toledo) y en la comarca del Tajo y Alagón (Cáceres) y por viento en las islas canarias de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife a partir de las 18.00 horas.

Los avisos activos serán amarillos por viento en Asturias, Cantabria y Salamanca; por oleaje y tormentas en Pontevedra y A Coruña; por tormentas en Ourense; y por lluvias en Salamanca, Zamora, Ávila, Cáceres, Toledo, Guadalajara, Madrid, A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Este martes predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con alguna tormenta aislada en la vertiente atlántica, más abundantes e intensas en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, sudoeste de Castilla y León y Andalucía occidental.

En menor medida, aunque sin descartar que sean fuertes o persistentes, son probables las lluvias en el Cantábrico, las mesetas, La Rioja, Navarra y los Pirineos. En Baleares y el este peninsular, se esperan nubes altas sin precipitaciones.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos, con probables chubascos que no se descartan localmente moderados en puntos de las islas de mayor relieve. Además, el acercamiento de una borrasca provocará la llegada de un frente a últimas horas, cubriendo los cielos y dejando precipitaciones fuertes o muy fuertes y con tormenta en las islas más occidentales.

Son probables las brumas y las nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. Además, se esperan brumas asociadas a los frentes, que serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña.

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio nordeste; descenderán en Galicia, la meseta sur y Canarias y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas no presentarán grandes variaciones, aunque predominarán los descensos ligeros en Canarias y el sudeste peninsular. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

Se prevé viento moderado de componente sur en la mayor parte de la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales gallegos y las montañas del norte. En las regiones mediterráneas y del interior oriental, predominará la componente oeste, moderada en los litorales. En Canarias, el viento será moderado del suroeste con probables rachas muy fuertes en las islas montañosas al final del día.

EL TIEMPO SERÁ ADVERSO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Por su parte, la nueva borrasca Charles, un sistema de procedencia subtropical, provocará un temporal muy adverso de lluvias abundantes, vientos muy fuertes y mal estado de la mar este miércoles y, en menor medida, este jueves.

Según ha explicado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, entre el martes y el jueves entrará en juego un segundo sistema de bajas presiones de procedencia subtropical que avanzará hasta España y lo atravesará "con rapidez".

Para este miércoles, el portavoz del organismo estatal ha adelantado que un sistema de bajas presiones de procedencia subtropical, en conjunción con Bruna, dará lugar a una jornada con tiempo adverso por las abundantes precipitaciones y los vientos muy fuertes que se esperan.

La incertidumbre es alta sobre las zonas más afectadas, ya que no está clara la trayectoria de esta segunda borrasca. Con la información disponible actualmente lloverá en prácticamente todo el país, con menor probabilidad en el norte de Cataluña y en Baleares.

En cambio, las precipitaciones serán importantes en el oeste de Galicia, sur de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid, en Extremadura, oeste, centro y sur de Andalucía, y en Canarias. Los vientos serán muy fuertes en amplias zonas de la península y del archipiélago canario.

Según ha avisado el portavoz, estas precipitaciones tan abundantes podrían provocar inundaciones y los vientos dar lugar a caída de ramas y objetos situados en zonas altas. Las temperaturas podrían ser algo más bajas en el oeste peninsular, aunque con valores, de nuevo, elevados para la época del año.

El jueves, en principio, continuarán las precipitaciones abundantes, aunque la incertidumbre para ese día también es alta. Probablemente, las lluvias más intensas se produzcan en el norte y en el centro de la península, así como en zonas de montaña del sur. También lloverá en Canarias, con menos intensidad. Soplará el viento con fuerza en el este peninsular y en Baleares.

Finalmente, en cuanto a la recta final de la semana, probablemente seguirá lloviendo en el oeste y centro de la península aunque ya con menos intensidad que en días previos. También habrá algunas precipitaciones poco importantes en general en las islas canarias más montañosas. Las temperaturas tenderán a bajar e irse acercando más a valores propios de la época del año.