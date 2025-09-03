Bruselas descarta legislar para reconocer las 'regiones nacionales', como solicitaba una iniciativa ciudadana

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 3 Sep.

La Comisión Europea ha descartado este miércoles legislar sobre el reconocimiento de las 'regiones nacionales' en el marco de la política de cohesión, tal y como pedía una Iniciativa Ciudadana Europea que pedía garantizar la igualdad de las regiones y la sostenibilidad de sus culturas.

En concreto, los ciudadanos solicitaban que la política comunitaria de cohesión prestase "especial atención a las regiones con características nacionales, étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas que difieren de las zonas circundantes".

La Comisión ha asegurado en un comunicado que tras revisar "cuidadosamente" la petición, ha concluido que, mientras que algunas propuestas quedan fuera de la competencia de la UE, ya que interferirían con la configuración constitucional existente de los Estados miembro en cuestión, otras ya están cubiertas por la actual política de cohesión.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha recordado que la política regional de la UE ya cuenta con "sólidas" salvaguardias que promueven la inclusión y la igualdad de trato de las minorías, así como el respeto por la diversidad cultural y lingüística.

Por tanto, la Comisión ha descartado proponer nueva legislación en respuesta a esta iniciativa ciudadana, aunque seguirá garantizando un acceso no discriminatorio a la financiación de la UE y supervisando y apoyando las acciones de los gobiernos de los Veintisiete para garantizar la igualdad de trato en la aplicación de la política de cohesión.