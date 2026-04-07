Bustinduy critica que PP hable de la situación económica sin aludir a Irán y PP le insta a defender a los consumidores

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado que el PP hable sobre la situación económica en España sin aludir a Irán mientras que los 'populares' le han instado a "preocuparse" por los consumidores españoles y no "por el mundo mundial". "Ha conseguido no pronunciar ni una sola vez la palabra Irán, ni una sola vez", ha denunciado el ministro.

Así se han expresado en una interpelación durante el Pleno de control al Gobierno, en el que la senadora del PP María Carmen Riolobos Regadera ha interpelado a Bustinduy para que informe sobre las acciones emprendidas por su ministerio para garantizar la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos ante situaciones que afectan al acceso, la calidad y la continuidad de los servicios esenciales.

Durante su intervención, el ministro ha admitido que "el mundo entero está viviendo un momento peligrosísimo". En este sentido, ha puntualizado que España "está en una posición" --gracias a las políticas públicas "acertadas" de los últimos años-- como para "empezar a responder" para atenuar las consecuencias de la guerra en Irán, un conflicto "ilegal, inmoral e injusto que amenaza por llevarse por delante la estabilidad del planeta entero".

"Entiendo que ahondar en cualquiera de estas cuestiones pueda ser delicado teniendo en cuenta que algunas de las políticas públicas que han permitido que hoy podamos afrontar estos problemas y que cuyos desempeños, cuyos resultados son objetivos y reconocidos por el mundo entero, pues no hayan contado, no cuenten a día de hoy todavía con el apoyo del PP", ha remarcado Bustinduy.

Por ello, ha recriminado que el PP "tumbara" en el Congreso el mecanismo de tope de precios en situaciones de emergencia y que ahora no quiera "sentarse a hablar" con el Ejecutivo para presentar el decreto ley de la prórroga de los alquileres que, además, limita la actualización de contratos al 2%.

BUSTINDUY "SE PREOCUPA MUCHO" POR EL MUNDO MUNDIAL

Por su parte, María Carmen Riolobos Regadera ha subrayado que Bustinduy "tiene que defender a los consumidores españoles de todas las áreas, no solamente de las que usted cree que tiene que hacerlo" después de que el ministro criticara que la interpelación no tocaba temas de su Ministerio.

Además, ha ironizado diciendo que Bustinduy "se preocupa mucho del mundo mundial, pero de lo que es el día a día (...) de los ciudadanos, usted de eso no se preocupa". Así, ha incidido en que bajo el gobierno de Pedro Sánchez los consumidores españoles "viven peor, pagan más y están en peores condiciones".

Entre otros datos, ha destacado cómo los españoles que necesitan el bono social --del que Bustinduy "tanto presume"-- han aumentado de un millón de usuarios en 2018 a 1,7 millones ahora. Además, el precio de la vivienda se ha encarecido en "un 70%". Asimismo, ha recalcado que "España no funciona porque fallan los servicios esenciales".

En este sentido, ha recordado que el 'apagón' de 2025 ya ha costado a los consumidores "1.100 millones de euros en el sistema reforzado" durante el año pasado y que los fallos en el sistema ferroviario han incrementado de manera "espectacular" con el Ejecutivo de Sánchez.

Ante esta situación, la senadora 'popular' ha subrayado que el Gobierno ha subido "100 impuestos" a los consumidores españoles. "Una familia que en el 2018 podía vivir con 18.000 euros al año y con dos hijos, ahora necesitaría para hacer lo mismo 26.500, es decir, 8.500 euros más", ha denunciado.

Por ello considera que el país "necesita" un Ejecutivo "que pise la calle" y que proteja "de verdad" a los consumidores. "Un gobierno con el presidente Alberto Núñez Feijóo", ha finalizado.