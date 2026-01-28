Bustinduy denuncia que PP, Junts y Vox se "ensañan" con las familias vulnerables al tumbar el decreto de 'escudo social'

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha acusado a PP, Junts y Vox de "ensañarse" con las familias vulnerables españolas después de que este martes tumbaran en el Congreso el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables.

"No estamos hablando de técnica parlamentaria como están intentando hacer creer. No, no. Estamos hablando de una derecha que ha cambiado de posición para defender ensañarse con las familias más vulnerables de este país", ha denunciado Bustinduy, este miércoles, en declaraciones a los medios, en el marco de un acto sobre proyectos innovadores para el nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

El ministro de Derechos Sociales ha calificado de "grave lo que sucedió ayer en el Congreso" y ha abogado por "volver a mandar el texto del decreto ley con el escudo social y defenderlo para que salga adelante".

"El Partido Popular, Junts y la ultraderecha de Vox están diciendo que votaron en contra porque el Gobierno había mezclado la subida de las pensiones con otras cosas. Y las otras cosas a las que se están refiriendo no es más que la moratoria de los desahucios a familias vulnerables. Es decir, la posición política que está defendiendo la derecha y la ultraderecha, en este caso, es que a las familias más vulnerables de este país lo que hay que hacer es echarles a la calle. No estamos hablando de 'okupas'", ha criticado.

Preguntado sobre si esta deriva parlamentaria pone en riesgo la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, se ha mostrado convencido de que se abrirá camino "por encima de la disputa".

"Es una reforma que es de interés general, que goza de un amplísimo consenso social que las empuja y por tanto que hasta ahora ha sido capaz de abrirse camino por encima de la disputa, la confrontación y la táctica partidista", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que está "convencido" de que "seguirá el mismo tránsito" que la reforma del artículo 49 de la Constitución, la ley ELA, el Real Decreto para inyectar 500 millones al sistema de la dependencia, o la ley de servicios de atención a la clientela.