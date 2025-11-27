Uno de cada cuatro usuarios de juegos de azar online accede a operadores no regulados, según un estudio

Presentación del informe 'El juego online ilegal en España', elaborado por EY. - JDIGITAL

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 23,4% de los usuarios de plataformas de juegos de azar y apuestas online accede a operadores no regulados de forma consciente o sin saberlo y un 9,3% reconoce explícitamente operar en plataformas sin licencia, según el informe 'El juego online ilegal en España', elaborado por EY.

El estudio ha sido presentado este jueves en Madrid y está basado en una encuesta online sobre una muestra de 1.095 personas de entre 18 a 65 años usuarias de plataformas de juego online.

La investigación muestra que el 47,5% de quienes creen jugar solo en webs legales ha accedido a dominios no autorizados, principalmente '.com', '.io' o '.bet', fuera del marco regulado español.

Respecto al impacto económico, el informe señala que en 2024 el volumen estimado del juego online no regulado se situó en un total de 231 millones de euros, lo que equivale al 16% del valor del mercado regulado español. Además, el 61,4% del gasto total se concentra en los tramos superiores (más de 600 euros mensuales). "El mercado no regulado está dominado por jugadores de alta intensidad, con mayor propensión a trasladar parte de su actividad desde el entorno regulado", sostienen los autores del estudio-

En relación con las razones por las que los jugadores acceden al juego ilegal, la investigación apunta que los incentivos económicos son el principal motivo de atracción hacia operadores no regulados (29,8%). En particular, entre quienes afirman haber utilizado operadores sin licencia, los bonos de bienvenida y las promociones adquieren un peso especialmente relevante.

"Estos incentivos actúan como el principal atractivo del mercado ilegal, ya que los operadores sin licencia --al no estar sujetos a las restricciones del marco regulado-- pueden ofrecer bonos mucho más elevados. Esto les otorga una ventaja competitiva clara en la captación de nuevos jugadores y contribuye a reforzar el desvío de usuarios hacia plataformas no autorizadas", explican los investigadores.

FORMAS DE PAGO

Por otro lado, el estudio muestra que, aunque los jugadores utilizan mayoritariamente tarjetas de crédito y débito, quienes acceden a operadores ilegales recurren con más frecuencia a métodos de pago digitales como Bizum y criptomonedas, buscando "mayor rapidez o anonimato".

Además, el 26% de los entrevistados afirma no saber diferenciar entre operadores legales e ilegales, y el 15% dice no conocer los riesgos asociados con el uso de operadores de naturaleza ilegal. El grupo de 18 a 24 años es el que más utiliza las plataformas ilegales (16,1%) y es el que declara menor conocimiento sobre la existencia de operadores no regulados (32,1%). Conforme aumenta la edad, se observa una reducción progresiva en el uso de operadores ilegales, acompañada de un mayor conocimiento del mercado y de la existencia de riesgos.

No obstante, la investigación revela que a medida que aumenta el importe jugado, también lo hace la probabilidad de recurrir a plataformas no reguladas. "Este patrón confirma que el juego no regulado no solo crece por volumen, sino por perfil de riesgo, concentrando una actividad económica relevante y elevando los desafíos en materia de protección y supervisión del jugador. De mantenerse esta pauta, el mercado regulado podría estar perdiendo hasta un 32,4% de su valor potencial", explican los autores del informe.

Sobre la principal puerta de entrada, el estudio apunta a las redes sociales. En concreto, señala que plataformas como YouTube, TikTok o Instagram alcanzan un 38% de impacto entre quienes han utilizado operadores no regulados.

Además, destaca Telegram, donde un 12% de los jugadores que ha empleado plataformas ilegales afirma haber conocido estas webs, frente a solo un 4% entre los usuarios del mercado regulado. "Estos datos refuerzan que los canales digitales no supervisados y de carácter más opaco son hoy un vector clave de captación para el juego no autorizado", concluyen los investigadores.

PENETRACIÓN DEL JUEGO ILEGAL

En relación con el impacto del juego ilegal en Europa, la investigación indica que en 2024 el juego online ilegal concentró el 71% del GGR (Gross Gaming Revenue o ingresos brutos por juego), con un crecimiento anual del 53%.

"Aunque España presenta una penetración menor del juego ilegal, está expuesta a las mismas dinámicas europeas, lo que refuerza la necesidad de mejorar la canalización hacia operadores con licencia y fortalecer la cooperación internacional", defienden los investigadores.

Los autores de esta investigación concluyen que "ciertas restricciones, aunque bien intencionadas, pueden estar generando un efecto indeseado". En concreto, indican que una "presión normativa excesiva puede tener efectos no deseados reduciendo el atractivo del mercado legal y favoreciendo la fuga hacia operadores no autorizados".

El director general de Jdigital, Jorge Hinojosa, considera que este estudio demuestra que "el juego ilegal no es un fenómeno marginal, sino un riesgo real para miles de usuarios que quedan fuera de cualquier garantía".

"Proteger al jugador exige reforzar la información, la canalización hacia operadores con licencia y una cooperación institucional más sólida. El mercado regulado es la única vía que ofrece seguridad, trazabilidad y controles efectivos, y debemos asegurarnos de que los ciudadanos entienden esa diferencia", ha concluido Hinojosa.