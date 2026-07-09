Una de cada 6 estaciones de AEMET registró este miércoles 40ºC o más, con una máxima de 43,7ºC en Ontinyent (Valencia)

Una persona se refresca en una fuente. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una de cada seis estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró este miércoles 40ºC o más, con una máxima de 43,7ºC en Ontinyent (Valencia), según ha informado a través de su cuenta en 'X' el organismo estatal.

En Cataluña se batieron varios récords absolutos en estaciones con más de un siglo de datos, como Barcelona Fabra (que llegó a 40,9ºC) y Barcelona Aeropuerto (con 37,7ºC). Reus Aeropuerto llegó por primera vez a 40°C en 74 años de datos, mientras que Girona Aeropuerto alcanzó los 41,6ºC.