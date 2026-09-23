Una de cada ocho estaciones de AEMET superaron este martes los 35ºC, e incluso los 39ºC en Badajoz, Huelva y Ourense

Archivo - Una persona tumbada al sol, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de cada ocho estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es decir, un total de 98 de toda la red, superaron este martes los 35ºC, según ha señalado el organismo estatal a través de 'X'. De hecho, se superaron en Badajoz se llegó a los 39,4ºC. Además, en El Granado (Huelva) y Ribadavia (Ourense) se llegó a los 39ºC. "El calor de pleno verano continuará en los próximos días, aunque comenzará a refrescar a partir del fin de semana", ha avanzado.

El organismo estatal estima que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en gran parte de la Península Ibérica, después de que el verano de 2026 haya sido, según una reconstrucción, el más caluroso en al menos siglo y medio.

Así lo avanzó este lunes el portavoz de la AEMET Rubén del Campo en rueda de prensa desde la delegación de la Comunidad Valenciana, en la que presentó el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño. En concreto, la AEMET señala que hay un 70% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal (60% en el suroeste peninsular), frente a un 10% de probabilidades de que sea más frío.

En cuanto a las lluvias, en el norte, centro y oeste de la Península hay una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, frente a un 20% de que sea más seco; en el noroeste peninsular hay un 70% de probabilidad de que sea más lluvioso y 10% más seco, mientras que en el resto de España no hay una tendencia clara.