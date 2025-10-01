Cada persona dedicó en septiembre 2 horas y 33 minutos a ver la televisión, mínimo histórico mensual, según un estudio

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España), a 7 de octubre de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cada persona --sobre el universo de población de 47,1 millones-- ha dedicado un promedio de 2 horas y 33 minutos (153 minutos) al día a ver la televisión tradicional en septiembre, lo que supone 6 minutos menos (-4%) con respecto al mes de septiembre de 2024, mínimo histórico mensual.

Así lo refleja el informe mensual del comportamiento de los espectadores en televisión, correspondiente al mes de septiembre de 2025, y elaborado por Barlovento Comunicación. El estudio, recogido por Europa Press, indica que el tiempo de consumo diario por espectador --sobre las personas que ven la televisión cada día-- se ha situado en 4 horas y 35 minutos (275 minutos), lo que supone dos minutos menos que en el mismo mes del año pasado.

En total, los espectadores únicos totales acumulados en el mes de septiembre de 2025 han alcanzado la cifra de 42,7 millones, lo que representa el 90,7% de la población de España, que sí contacta con la televisión tradicional. Asimismo, un total de 26 millones españoles vieron cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 55,3% de la población. Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión (persona/día) son las mujeres (164 minutos) y los mayores de 64 años (299 minutos) y, por regiones, Asturias (192 minutos) y Galicia (173 minutos).

En cuanto al promedio del consumo híbrido, el informe señala que ha sido de 52 minutos por persona al día, lo que supone tres minutos --o un 6%-- más que el año pasado. La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la Televisión Tradicional, ha sido de 3,3 millones de espectadores. Por lo tanto, el tiempo total de uso del televisor (tradicional y otros consumos) ha sido de 206 minutos por persona al día, es decir, tres horas y 26 minutos.

Al margen de ello, el informe indica que la emisión más vista del mes correspondió al partido de fútbol en el que la selección española vención por 0-6 a la turca. Este partido, emitido por La1 el 7 de septiembre, tuvo 3,7 millones de espectadores y un 32% de cuota de pantalla. De hecho, el 'minuto de oro' se produjo a las 22.10 en esa misma emisión, cuando se alcanzó una audiencia de 4,4 millones.

Por último, el informe mensual del comportamiento de los espectadores en televisión concluye diciendo que durante septiembre se ha registrado actividad de un total de 1.515 anunciantes diferentes. Además, ha descendido la presión publicitaria de GRPs en un -7,2 % y el número de campañas activas un 0%.