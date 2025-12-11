Caen las bodas por la Iglesia, bautismos, comuniones y confirmaciones en España en 2024 y sube un 12% bautizo de adultos

El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán y la directora de la Oficina de Transparencia, Esther Martín.- EUROPA PRESS



La Iglesia católica registró en 2024 un descenso en todos los sacramentos (bodas católicas, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y extrema unción), excepto en los bautizos de mayores de 7 años, que se incrementaron en un 12,6%.

Así se desprende de la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica 2024, elaborada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presentada este jueves en rueda de prensa.

El mayor descenso se registra en los matrimonios, que caen un 6,08%, pasando de 33.500 en 2023 a 31.462 en 2024; seguido por las primeras comuniones, que bajan de 162.580 a 154.677 (un 4,86% menos).

También cae un 3,97% el número total de bautizos, pasando de 152.426 en 2023 a 146.370 en 2024. Si bien, aumentan un 12,57% los bautismos de mayores de 7 años, que crecen desde los 11.835 en 2023 hasta los 13.323 en 2024.

Además, de los datos de la Memoria se desprende que en 2024 hubo un total de 103.535 confirmaciones, un 3,38% menos que el año anterior, cuando fueron 107.153; y 26.013 unciones de enfermos, un 0,41% menos que en 2023, cuando se registraron 26.120.

Desde la Conferencia Episcopal Española, achacan este descenso en los sacramentos a "un movimiento natural de la población" así como al incremento del número de solteros. "El INE actualizó la semana pasada sus datos. España gana 1,2 millones de solteros en los últimos tres años y solo 105.000 casados. Claro, al final esto también, como es lógico, se puede reflejar en los sacramentos que se reciben en nuestro país", ha argumentado la directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, Ester Martín, en rueda de prensa.

En cuanto a la tendencia al alza del bautismo de adultos, el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, ha celebrado este incremento.

"Sin hacer de menos a nadie y menos a los que hemos recibido el bautismo de bebés, que a lo mejor todavía somos la mayoría aquí, pero evidentemente el grado de compromiso y el grado de responsabilidad que hay por parte de esos bautismos de adultos se presupone que es mayor, porque nace de un convencimiento personal y, además, en un contexto sociocultural donde ya no hay una convención o, mejor dicho, una praxis o una fe cultural en la que a todos los niños se les bautiza", ha explicado García Magán.

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL: 3,8 MILLONES DE PERSONAS ATENDIDAS

Por otro lado, la Memoria revela que un total de 3.812.235 personas se beneficiaron en 2024 de la actividad en más de 9.000 centros sanitarios y asistenciales de la Iglesia católica. Esto supone un descenso de un 1,38% con respecto al año anterior, cuando atendieron a 3.865.437 personas.

En concreto, en 2024, los 972 centros sanitarios, hospitales, ambulatorios o residencias acogieron a 1.330.128 personas. Los 8.088 centros asistenciales atendieron a 2.482.107 personas. Además, el mayor número de centros de la Iglesia está destinado a la lucha contra la pobreza, 6.282 centros, que atendieron a casi 2 millones de personas.

Además, el informe revela que más de 8.236.840 personas acuden regularmente a misa, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, cuando se contabilizaron un total de 8.210.613. A su vez, indica que hay 22.922 parroquias, la mitad de ellas (11.479), situadas en ambientes rurales, y que cada año se celebran más de 9,5 millones de eucaristías.

Entre todas ellas, los sacerdotes han dedicado 26,5 millones de horas a los sacramentos, visitas a enfermos, acompañamiento espiritual, actividad pastoral y atención en el despacho parroquial, según el análisis.

Asimismo, de los datos se desprende que la Iglesia cuenta con 82.106 catequistas, 14.994 sacerdotes, 31.503 religiosos, 7.449 monjes y monjas de clausura, 9.648 misioneros, 1.036 seminaristas, 599 diáconos permanentes, 122 obispos y más de 407.000 laicos asociados. Entre sacerdotes, religiosos y seglares dedican 48,83 millones de horas a la actividad pastoral.

"AHORRO" DE 5.000 MILLONES EN EDUCACIÓN

Atendiendo a la labor educativa, la Memoria señala que la Iglesia cuenta con 34.494 profesores de religión y un total de 2.527 centros educativos católicos, lo que, según la CEE, supone "un ahorro para el Estado que superó en 2024 los 5.000 millones de euros anuales", lo que representa "un aumento del 30% en cuatro años".

En estos centros estudiaron 1,48 millones de alumnos y casi tres millones de alumnos eligieron la asignatura de religión en su formación académica.

Por otra parte, según la Memoria, la Iglesia española cuenta con 3.161 bienes de interés cultural (bienes muebles e inmuebles, documentales, obras pictóricas, arquitectónicas). En este sentido, durante 2024, precisa que las diócesis realizaron 842 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación del patrimonio.

El informe también recoge 426 celebraciones religiosas que son consideradas de interés turístico y 5.534 cofradías y hermandades registradas, que cuentan con más de un millón de cofrades. Además, apunta que "millones" de personas visitaron los 638 santuarios que hay en España y casi medio millón de peregrinos llegaron a Santiago de Compostela en 2024.

La Memoria hace asimismo hincapié en tres pastorales específicas. En la Pastoral penitenciaria, según la Memoria, la Iglesia cuenta con 159 capellanes y 2.047 voluntarios; y en la Pastoral de la Salud, con 882 capellanes y 18.832 voluntarios.

FORMÓ A 224.073 PERSONAS EN PREVENCIÓN DE ABUSOS

En cuanto a la Pastoral de protección a menores y las personas vulnerables, la Memoria destaca las 242 oficinas de protección de menores en diócesis y congregaciones, y revela que en 2024 se impartió formación a 224.073 personas en prevención de abusos, la mayoría de ellos niños y adolescentes, y también padres, profesores, catequistas, monitores, sacerdotes y religiosos.

Según señala la CEE, su labor es posible "gracias a la aportación de los fieles". En concreto, la Memoria destaca que el 29% de los recursos de la Iglesia proceden de las aportaciones voluntarias de los fieles (399,7 millones de euros), por medio de colectas o cuotas parroquiales. Según precisa, estas aportaciones voluntarias han aumentado un 11%.

Además, el 23% de los ingresos proceden de la asignación tributaria (0,7% del IRPF), con la que la Iglesia ha recaudado 326 millones de euros. Un total de 9 millones de contribuyentes marcaron la X de la Iglesia en su declaración de la renta, de las cuales 106.363 declaraciones fueron nuevas en relación al año anterior. En cuanto al destino de la asignación tributaria, el 84% del importe recibido de la X va dirigido directamente a las diócesis para sus necesidades y el resto a acciones de la Iglesia en España de ámbito nacional, según la CEE.

La Memoria también refleja una repercusión socioeconómica de la actividad de la Iglesia y afirma que "por cada euro de gasto que realiza la Iglesia, en su misión pastoral, social y cultural, se generan 1,65 euros en la economía española". En concreto, apunta que el gasto de la actividad de la Iglesia diocesana en España es de "1.428 millones de euros, lo que supone cuatro veces más en relación a lo aportado por la asignación tributaria".