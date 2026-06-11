El calentamiento global alcanzó 1,37ºC en 2025 y superará 1,5ºC en unos cuatro años, según un estudio mundial

Archivo - Las ovejas sufren las consecuencias de la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calentamiento global llegó a 1,37ºC en 2025 y se prevé que su nivel supere 1,5°C en unos cuatro años, según ha informado este jueves Copernicus. Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Indicadores de Cambio Climático Global' (IGCC, por sus siglas en inglés) más reciente, publicado hoy en 'Earth System Science Data'.

Este estudio ha sido elaborado por un equipo de más de 70 científicos de 56 instituciones en 17 países, entre ellos los autores principales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Desde este año, su producción se realiza bajo contrato del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

Para llevarlo a cabo, los expertos han incorporado más de 40 conjuntos de datos globales, "muchos de los cuales están actualmente en riesgo por decisiones de financiación". "Necesitamos acción y coordinación internacional conjuntas para garantizar la continuidad de las observaciones del clima. Sin ello, las evaluaciones futuras serán mucho más difíciles en un momento en que se necesitan medidas urgentes contra el cambio climático", ha denunciado el investigador principal del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, el doctor Chris Smith.

De acuerdo con los científicos, las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se encontraron en un máximo histórico. En total, se llegó a 56.8000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 2024, sobre todo por las derivadas de la quema de combustibles fósiles.

En este marco, el 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado, lo que en su opinión concuerda con el nivel de calentamiento causado por actividades humanas que ha presentado el mundo. De forma paralela, indican que la variabilidad natural del sistema climático tuvo un efecto limitado sobre las temperaturas medias globales el año pasado.

Tal y como dicen los expertos, el ritmo del calentamiento de origen humano se mantiene en un máximo histórico de alrededor de 0,27°C por década. Los autores apuntan a que este aumento de la temperatura se ve impulsado en especial por niveles récord de gases de efecto invernadero, que se combinan con una disminución continua de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), en parte como resultado de medidas para combatir la contaminación atmosférica.

"Aunque las emisiones de CO2 siguen siendo el principal factor que impulsa el calentamiento global, la reducción de los aerosoles de azufre está dejando al descubierto parte del efecto de calentamiento de los GEI", señalan.

El investigador científico del Met Office del Reino Unido, el doctor Matt Palme, ha apuntado a que "todo se reduce" al hecho de que se están emitiendo más GEI "que nunca", lo que "provoca un aumento de los niveles de gases de efecto invernadero que retienen cada vez más calor en la atmósfera y causan un desequilibrio en el planeta".

Por su parte, el profesor Piers Forster, director del Centro para el Futuro Climático de la Universidad de Leeds y autor principal, ha apuntado al desequilibrio energético de la Tierra como indicador "clave" del ritmo del cambio climático. Este mide la velocidad con la que el calor se acumula en el sistema climático.

"Sin la influencia humana, debería estar cercano a cero, pero ha ido aumentando desde la década de 1970; ahora se encuentra en un nivel récord debido a que se duplicó en las últimas décadas", ha advertido.

Para la doctora Karina Von Schuckmann, asesora principal de ciencias oceánicas al servicio de las políticas en Mercator Ocean International, el desequilibrio energético de la Tierra "aumenta con rapidez e impulsa cambios en cada componente del sistema climático, lo que incluye el calentamiento de los océanos y de los continentes, el deshielo de permafrost, la pérdida de hielo y el aumento del nivel del mar".

LOS DÍAS CON OLAS DE CALOR MARINAS SE HAN TRIPLICADO

Según dicen los autores, el aumento global del nivel del mar se está acelerando debido al incremento de las temperaturas oceánicas y el derretimiento del hielo terrestre. De esta manera, llegó a registrar un nuevo récord en 2025 que fue de 23 centímetros (cm) desde 1901. Esto representa un ritmo de alrededor de 1,8 milímiteros (mm) por año, y "se acelera con rapidez".

"Esto puede parecer insignificante, pero incluso un cambio de esta magnitud incrementa las inundaciones costeras en zonas de baja altitud de todo el mundo, perjudicando los medios de subsistencia y los ecosistemas", ha afirmado la líder de investigación en el Real Instituto Neerlandés de Investigación Marina (NIOZ, por sus siglas en inglés), la doctora Aimée Slangen.

A su vez, el informe también muestra que los cambios en la ocurrencia y la intensidad de los fenómenos climáticos y meteorológicos extremos aportan evidencia que respalda los cambios generalizados en el sistema climático. Un indicador incorporado recientemente, el número de días de olas de calor marinas, ha concluido con que se registraron 65 días con estos fenómenos a nivel mundial tan sólo en 2025, aumentado en más del triple desde 1991.

"Estos fenómenos perjudican los ecosistemas marinos y, al mismo tiempo, amenazan la producción de alimentos, las economías y la protección costera. También alteran el intercambio de carbono entre el océano y la atmósfera, la acidez del océano y sus niveles de oxígeno, y pueden intensificar los fenómenos meteorológicos extremos en tierra", ha advertido la profesora June-Yi Lee del Centro de Investigación en Ciencias Climáticas de la Universidad Nacional de Pusan.

LOS DATOS, "FUNDAMENTALES" PARA TOMAR DECISIONES

Por otra parte, los científicos estiman que el presupuesto de carbono restante --es decir, la cantidad total de dióxido de carbono (CO2) que aún puede emitirse si los seres humanos quieren mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C-- será de 130 Gt de CO2 a partir de inicios de 2026. "Si se mantienen los niveles actuales de emisiones de CO2, esta estimación media se agotará en aproximadamente tres años", avisan.

Los autores inciden en que las conclusiones de este año siguen mostrando hasta qué punto y con qué rapidez está cambiando el clima debido a la actividad humana, aunque las emisiones de GEI no estén aumentando tan rápidamente como en la década de 2000. "(Esto) pone de relieve la necesidad de descarbonización durante esta década crítica", destacan.

Entre tanto, recalcan que la protección y el mantenimiento de los conjuntos de datos globales son "fundamentales" para proporcionar la información más "actualizada, precisa y exhaustiva" con el fin de tomar decisiones basadas en datos empíricos, que "serán esenciales para que podamos detectar estos cambios en el futuro".