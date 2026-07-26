El calor continuará al alza este lunes en la Península

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. A 24 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso rojo por altas temperaturas en la provincia de Almería, un niv - Marian León - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El calor seguirá persistiendo este lunes, 27 de julio, en una jornada que pondrá en alerta amarilla a Galicia por altas temperaturas, en especial el oeste de la región donde se podrán alcanzar los 38ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas altas también pondrán en alerta a Andalucía y Extremadura, concretamente a Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres por valores que superarán los 35ºC y que podrán llegar hasta los 38ºC. Además, Cádiz estará en alerta por oleaje y fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h.

Por lo general, la Aemet prevé que se mantenga la situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y alto Ebro predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa y una tendencia general a despejar.

Asimismo, también se prevén algunos intervalos nubosos en el Estrecho y norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares con posibilidad de algún chubasco aislado en el litoral catalán de madrugada y en el norte de las Baleares durante la mañana. Posibles bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y litorales occidentales de Alborán.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, de forma localmente notable en Galicia y zonas de montaña del interior. Únicamente se prevén descensos en el extremo sureste peninsular, incluso descensos notables en el Estrecho y oeste de Alborán. Pocos cambios en Canarias.

Durante este lunes se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos del interior este peninsular, Baleares y sur de Galicia. No se descarta alcanzar los 40 en el Guadalquivir o Guadiana. En relación con las temperaturas mínimas, los valores también ascenderán en la mayor parte de la Península salvo en los tercios nordeste y sureste donde permanecerán con pocos cambios al igual que en los archipiélagos. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y regiones del cuadrante suroeste.

Por último, soplará viento moderado con probables intervalos fuertes el viento del nordeste en Canarias, litorales de Galicia y sureste peninsular, tramontana en Ampurdán y levante moderado a fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho. Viento moderado del este en el Cantábrico y también moderado el cierzo en el Ebro amainando. En el resto viento flojo en general predominando las componentes sur y este salvo en el Cantábrico o noroeste donde lo hará la norte.