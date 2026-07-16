El calor irá en aumento desde el sábado en la Península, con valores muy elevados la primera mitad de la próxima semana

Termómetro con más de 40 grados de temperatura. A 20 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).Altas temperaturas en Andalucía en una jornada con avisos de nivel naranja y amarillo en varias provincias - María José López - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ascenso progresivo de las temperaturas que comenzará este sábado 18 de julio, hasta alcanzar valores "muy elevados" durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del centro y mitad sur peninsular.

Según ha detallado este jueves el organismo estatal, el patrón de bloqueo, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo del próximo fin de semana con el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica.

En este sentido, ha explicado que dicha circunstancia, unida a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos sobre el norte de África, permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares.

Así, se espera un nivel de peligro "importante" durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

Asimismo, ha advertido de que el nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores "extremos", lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña.

"ALTA INCERTIDUMBRE" EN LA INTENSIDAD Y DURACIÓN

AEMET ha apuntado que existe una "alta incertidumbre" en la intensidad y duración del fenómeno, así como en las zonas más afectadas, debido a la "compleja interacción de varios elementos: la evolución de la dana, la extensión de la masa africana y la posible entrada de aire más frío desde el norte".

No obstante, el organismo ha avanzado que este sábado ya se esperan máximas muy elevadas en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se podrán superar los 40ºC; mientras que el domingo los ascensos más importantes se darán en la mitad oriental peninsular, con pocos cambios en el resto, pudiéndose alcanzar también los 40ºC al este de Castilla-La Mancha y en puntos del sudeste, así como con menor probabilidad en el interior de Mallorca.

A partir del lunes 20 de julio, con "creciente incertidumbre", la Agencia ha indicado que podría continuar la ligera tendencia ascendente de las temperaturas en la Península. Estos ascensos podrían ser localmente más marcados entre el martes y el miércoles de la próxima semana, cuando se superarían los 40ºC de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, alcanzándose también este umbral en el valle del Ebro y zonas bajas aledañas. Incluso se podrían registrar 42-44ºC en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha.

"Existe una incertidumbre muy significativa en la evolución posterior del episodio, por lo que todavía es difícil precisar si va a conformar una ola de calor", ha manifestado la AEMET, que cree que el escenario más probable en estos momentos es que el jueves tengan lugar ascensos térmicos adicionales, cuando se alcanzaría el punto álgido del episodio.

El viernes comenzarían los descensos, más acusados en la mitad oeste peninsular, por lo que las temperaturas permanecerían en valores de peligro importante en numerosas zonas hasta el fin de semana.