El calor de pleno verano con temperaturas récord para mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana

Archivo - Un niño se moja en una fuente en el parque de Madrid Río, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El calor de pleno verano que podría dejar temperaturas récord para el mes de mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pese a que la temperatura superará en 5 y hasta 10 º los valores normales para la época, la Aemet descarta que el episodio pueda considerarse como ola de calor al estar previstos valores propios de julio y agosto.

Las temperaturas alcanzaron ya este jueves valores muy altos para la época del año con 38 grados en Badajoz o 37 en Sevilla, pero el calor fue muy intenso también en el norte, donde Oviedo y Bilbao superaron los 34 grados.

Según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, este episodio de altas temperaturas que, además de intenso será prolongado, se extenderá durante buena parte de la próxima semana. Habrá, no obstante, probabilidad de tormentas fuertes en zonas de Galicia, Asturias y otros puntos del noroeste peninsular.

Así, este viernes, la presencia de una pequeña dana en el noroeste peninsular provocará la formación de tormentas en Galicia y Asturias, sin descartarlo, en zonas próximas de Castilla y León. Serán más probables por la tarde y podrán ser fuertes y con granizo.

En el resto del país, el tiempo será estable y las temperaturas un poco más altas, con máximas de más de 35 grados en puntos del interior de las comunidades cantábricas, Valle del Ebro y buena parte del centro y sur de la península, incluso más de 36 grados en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana.

El sábado será una jornada con tormentas de nuevo en Galicia y Asturias, que podrán extenderse a Cantabria y noroeste de Castilla y León. Un día más podrán ser fuertes y con granizo. Bajarán además las temperaturas en las comunidades cantábricas, Galicia y oeste de Castilla y León. El descenso en algunos puntos podría ser de hasta 8 grados con respecto al día anterior. Aún así, Oviedo rondará los 26 grados y Bilbao los 30.

En el resto de España, el calor será de pleno verano con más de 30 a 32 grados en amplias zonas, más de 34 grados en el Valle del Ebro y zona centro, y más de 36 grados en puntos del Guadiana y del Guadalquivir.

CALOR GENERALIZADO E INTENSO

El domingo la situación no presentará grandes cambios. Las temperaturas se recuperarán en las zonas donde habían bajado previamente, de modo que el calor será generalizado e intenso. Por la noche el ambiente será templado.

En zonas del centro y mitad sur, y también en puntos del Valle del Ebro, podría haber noches tropicales, es decir, aquellas en las que no se baja de 20 grados durante la noche y por el día se podrán superar los 32 a 34 grados en la Meseta Norte, los 34 grados en el Ebro y el Tajo, y los 36 grados en los Valles del Guadiana y Guadalquivir. Bilbao alcanzará los 32 grados, Madrid 33, Ourense 34, Zaragoza 36 y Badajoz 38.

Un día más habrá posibilidad de tormentas en Galicia y Asturias localmente fuertes que se extenderán de forma más aislada a otras zonas del norte, sobre todo de montaña como el sistema ibérico y Pirineos, donde no se descarta que también puedan ser fuertes.

La próxima semana comenzará, según la Aemet, "con más de lo mismo": temperaturas sin cambios y ambiente muy cálido en la mayor parte del país, ambiente plenamente veraniego y con posibles tormentas en el noroeste peninsular que se extenderían de forma más dispersa a otros puntos del norte y de la zona centro.

A partir del martes se espera que las tomentas vayan a menos, según Del Campo, "pero lo que no parece que vaya a remitir de momento es el calor intenso, pues aunque hay incertidumbre todavía, podría incluso haber un repunte a partir del miércoles" .

En cuanto a Canarias, también se espera un aumento de las temperaturas a partir del sábado, con valores superiores a 34 grados en zonas sobre todo de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y noches con mínimas superiores a 22 grados. Además, los cielos estarán en general poco nubosos, salvo en el norte, de las islas más montañosas y es probable la presencia de calima.

A partir del miércoles se prevé una bajada de temperaturas en el archipiélago donde se normalizará la situación.