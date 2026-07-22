El calor será hoy muy intenso en casi todo el país y mañana en área mediterránea, para dar una tregua el fin de semana

Playa del Sardinero, - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles el calor será muy intenso en la mayor parte del país por la ola de calor y el jueves lo será especialmente en el área mediterránea, mientras que el fin de semana podría haber "una tregua en las temperaturas", según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

Del Campo ha explicado que este miércoles será el día más cálido en general de la actual ola de calor, aunque el jueves será especialmente caluroso en las regiones mediterráneas, donde subirán las temperaturas. El viernes y el sábado se producirá un descenso térmico acusado que devolverá los termómetros a valores normales, incluso frescos para la época del año en amplias zonas el sábado.

No obstante, y aunque hay incertidumbre, es probable que esta tregua en el calor sea breve, pues a partir del domingo comenzarán a subir las temperaturas y puede que de nuevo haya calor muy intenso la próxima semana.

En cuanto a las precipitaciones, serán en general escasas, aunque podrán formarse tormentas en el este peninsular, con lluvias además en el Cantábrico durante el fin de semana.

Las altas temperaturas vendrán acompañadas estos días de polvo en suspensión, que dará lugar lugar a calima y también hay que destacar que el peligro de incendios va a ser muy alto o extremo en amplias zonas del país.

Por días, el portavoz de la AEMET ha insistido en que este miércoles hará "mucho calor" y subirán las temperaturas de forma generalizada, salvo en las regiones mediterráneas peninsulares, donde bajan.

Así, se superarán los 39 a 42 grados (ºC) en zonas del este, centro y sur peninsular y también en Baleares. El ambiente también muy cálido en el resto, algo más suave en el Cantábrico.

Por la tarde crecerán nubes de evolución que darán lugar a tormentas en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Región de Murcia, sin que se descarten en zonas próximas. Muchas de estas tormentas serán tormentas secas, es decir, con poca o nula precipitación, pero llevarán asociados muchos rayos y también podrá caer granizo y provocar rachas de viento muy intensas. También habrá este día polvo en suspensión que dará lugar a calima.

Para el jueves, habrá pequeños descensos de temperatura en general, lo que no impedirá que el día sea de nuevo muy cálido y que se superen los 35ºC de forma generalizada, salvo en Galicia y comunidades cantábricas.

Soplará el viento del oeste y este viento llegará al área mediterránea muy seco y recalentado tras atravesar la Península, lo que provocará un ascenso notable de las temperaturas por el área mediterránea y también en otras zonas del este peninsular.

De este modo, podrán alcanzarse o superarse los 42 a 44ºC en puntos de los valles del Ebro y del Guadalquivir, también en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía, también podrán superarse localmente en el sureste peninsular los 44ºC.

La madrugada del jueves también será muy cálida, con mínimas superiores a 20 ó 22ºC, incluso superiores a 25ºC en el Guadalquivir y área mediterránea. Un día más se formarán tormentas, muchas de ellas secas, pero con granizo, rayos y rachas muy intensas de viento en el suroeste peninsular y continuará la calima.

EL VIERNES SE INICIA UN DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS

A partir del viernes, se inicia un descenso de las temperaturas. Este día se notará sobre todo en el oeste peninsular y en el Mediterráneo. Subirán, sin embargo, algo las temperaturas en el alto Ebro y en Baleares.

La madrugada del viernes será de nuevo cálida, con noches tórridas en el área mediterránea, y continuará el calor intenso durante el día en el este peninsular y archipiélago balear, donde será posible alcanzar 38 a 40ºC en amplias zonas, incluso la ciudad de Zaragoza podría llegar a 42ºC.

En cambio, en el oeste, ambiente más fresco, Badajoz se quedará en 32ºC y Salamanca en 30ºC, por ejemplo. Este día aumentará la inestabilidad en Galicia y Asturias con posibles chubascos fuertes por allí. Por la tarde de nuevo se formarán tormentas en el este, tormentas muchas de ellas secas, aunque serán más aisladas que en días anteriores.

El sábado se espera "una bajada acusada" de las temperaturas en la mayor parte de la Península y Baleares, salvo en la costa mediterránea, donde subirán. Será un día en el que incluso el ambiente será fresco para la época del año en amplias zonas del oeste y centro peninsular.

Este día las temperaturas estarán por debajo de lo normal en amplias zonas. Así, Ávila y Segovia no pasarán de 25ºC, Madrid alcanzará unos 30ºC y Badajoz y Sevilla se quedarán en 32ºC.

En el Mediterráneo, en cambio, seguirá el calor tanto diurno como nocturno. Seguirán las noches tórridas y las máximas incluso podrán llegar a 40ºC en Murcia.

El domingo sí bajarán las temperaturas en el área mediterránea, aunque seguirá el calor de madrugada en zonas costeras y en cambio comenzarán a subir las temperaturas de nuevo en el oeste y centro de la Península, con unos valores de temperatura normales, es decir, habrá calor, pero no será un calor extremo, según Del Campo.

Continuarán las precipitaciones en el Cantábrico durante el fin de semana, especialmente el sábado, con posibles chubascos en zonas del noroeste este de la Península y también en áreas del este peninsular.

CALOR INTENSO PARA LA PRÓXIMA

Es probable que esta subida de temperaturas que se iniciaba el domingo se extienda a partir del lunes a la mayor parte de la Península y Baleares. Aunque todavía hay incertidumbre en el pronóstico, el calor intenso podría regresar a comienzos de la semana que viene de nuevo, por lo que la tregua en el calor sería corta.

El martes, si los pronósticos actuales se cumplen, podrían incluso alcanzarse 36 a 38ºC en buena parte de la Península y las noches volverían a ser muy cálidas en el Mediterráneo y otros puntos del este, centro y sur de la Península.

Por último, en Canarias las temperaturas suben este miércoles y el jueves y el ambiente será cálido, superándose los 30ºC en amplias zonas de los de las islas, incluso los 34ºC en el sur de Gran Canaria.

A partir del domingo es posible que se vuelva a valores más suaves. Se espera viento alisio que soplará con rachas muy fuertes en zonas expuestas de las islas más montañosas, así como en Lanzarote y en Fuerteventura.