El calor volverá el fin de semana, con 10ºC por encima de lo normal y hasta 36 y 38ºC en valles de Miño y Guadalquivir

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una familia en el parque de El Retiro, a 4 de julio de 2023, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se volverá a imponer el tiempo estable, situación que tendrá continuidad durante el resto de la semana, con temperaturas otra vez en ascenso y con valores superiores a las normales para estas fechas de cada al sábado y, especialmente, el domingo, según ha informado el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

El paso de un frente dejará este miércoles precipitaciones muy intensas en el área mediterránea peninsular y Baleares que tendrán continuidad durante el resto del día. De acuerdo con Del Campo, estas lluvias podrán ser muy fuertes y dar lugar a inundaciones locales. Además, podrán estar acompañadas de granizo grande y de rachas muy fuertes de viento que podrían derribar ramas grandes, árboles e infraestructuras.

"Así pues hay que extremar las precauciones porque la situación puede ser muy adversa y seguir las recomendaciones de protección civil", ha advertido el portavoz del organismo estatal.

Por otro lado, el pronóstico recoge que las temperaturas bajarán notablemente este día en la mayor parte de la Península y Baleares, con descensos de entre 8 y 12ºC con respecto a los valores del martes en la mitad oriental. La excepción estará en el sureste de la Península, donde seguirá el calor. Por ejemplo, Murcia podría rondar los 37ºC de máxima. Por otro lado, el viento del norte soplará con intensidad en el nordeste de la Península y también en Baleares.

Durante la madrugada y las primeras horas del jueves continuarán los chubascos y tormentas muy fuertes, con vientos intensos en el sureste peninsular, Melilla y Baleares. De acuerdo con el portavoz de AEMET, las lluvias tenderán a remitir a partir del mediodía en Galicia y en el Cantábrico, aunque otro frente poco activo dejaría algunas precipitaciones débiles.

En el resto del país, se registrarán cielos poco nubosos. Eso sí, Del Campo ha puntualizado que la madrugada de este día será fría en el interior peninsular ya que los termómetros bajarán 10ºC en amplias zonas, sobre todo de la mitad norte. En el sureste las máximas también bajarán. Aún así, los valores diurnos se recuperarán hasta niveles normales para la época.

En este marco, sólo se superarán los 32 a 34ºC en Extremadura y Andalucía. En paralelo, el cierzo y la tramontana seguirán soplando en el nordeste peninsular y Baleares, aunque tenderán a ir a menos durante la tarde.

El pronóstico recoge que se impondrá un tiempo anticiclónico y estable de cara al viernes y el fin de semana, con pocas o nulas precipitaciones en la mayor parte de España. De esta manera, las temperaturas seguirán su tendencia ascendente, tanto las máximas como las mínimas. Según el portavoz de AEMET, el viernes ya se superarán los 30ºC en el nordeste, centro y mitad sur. De hecho, se registrarán más de 34ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Durante el sábado y el domingo, especialmente en este último día, se superarán los 30ºC de forma generalizada en el país. Por zonas, se alcanzarán los 32 a 34ºC en el Valle del Ebro y zona centro y los 34 a 36ºC en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía.

De hecho, se podría llegar incluso a los 36 a 38ºC en los valles del Miño y del Guadalquivir. Por lo tanto, se volverá a registrar de nuevo calor intenso para la época del año, con temperaturas entre 5 y 10ºC por encima de lo normal e incluso más a comienzos de la próxima semana.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que las temperaturas se normalizarán en el archipiélago entre el miércoles y el jueves. No obstante, los valores térmicos podrían volver a subir de cara al fin de semana y comienzos de la próxima semana, al igual que la Península. Durante los próximos días, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas con algunas lluvias débiles y el alisio soplará con rachas fuertes.