Calvo asegura que se cambió el texto de la Ley Trans en su trámite al Congreso: "No" es el texto del Gobierno

La ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2022, en Madrid (España).

MADRID, 24 Oct.

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha asegurado este lunes que el texto de la Ley Trans que aprobó el Consejo de Ministros en primera lectura, presentada por los Ministerios de Justicia e Igualdad, no es el mismo que ha llegado al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

"El texto que ha llegado a la Cámara no era ese. Estoy en una ley de la ministra (Irene) Montero, que ha negociado con el ministro de Justicia (Juan Carlos Campo). Ese texto, que pasa en primera lectura, no es exactamente el que llega a la Cámara porque va otra vez en segunda lectura y tuvo cambios", ha asegurado la diputada del PSOE en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que no se pronunció sobre la autodeterminación de género por respeto al Grupo Socialista.

Calvo también ha lamentado unas declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero --en las que señalaba que las diferencias entre feministas por la Ley Trans se debía a una cuestión generacional-- y ha criticado que exponga este asunto de "una manera un poco simple".

"No hay un feminismo histórico como no hay un socialismo histórico", ha replicado la exministra, quien ha insistido en que el feminismo es "el tronco de la democracia" porque briega "con la igualdad más importante en la vida", que es la que hay entre hombres y mujeres, y con los "déficits e injusticias históricas" con las que aparecen las mujeres "en el siglo XX". "Es más profundo y complicado que las simples cuestiones que pasan en los relevos generacionales", ha indicado.

En este punto, ha señalado que, con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se tocó "nada importante" porque, citando al TC, "la propia Constitución no dice en ningún sitio que se tengan que casar hombre con mujer y excluya a dos personas del mismo sexo".

Según Calvo, la cuestión de la Ley Trans es "mucho más complicada" porque influye en "la infancia y a la adolescencia" y afecta al artículo 14 y 15 de la Carta Magna, además de a otros derechos "muy importantes". "Me parece que no es forma de abordaje esta. No hay un feminismo histórico ni clásico", ha replicado la exvicepresidenta, quien ha insistido en sacar la mejor norma posible desde la "reflexión".