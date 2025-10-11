Campo de Cartagena, Mazarrón y la Vega del Segura continuarán con avisos por lluvia en las primeras horas de este sábado

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en aviso por lluvias y tormentas al Campo de Cartagena, Mazarrón y la Vega del Segura para las primeras horas de la jornada del sábado.
En concreto, la Vega del Segura estará en aviso naranja por lluvias desde la medianoche y hasta las 7.59 horas. Se espera una precipitación acumulada de 25 litros por metro cuadrado en un hora y de 80 en doce horas, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.
En el caso del Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso naranja por lluvias concluirá también a las 7.59 horas. En este episodio se espera una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado por hora y 100 en doce horas, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.
Esta comarca también tendrán aviso amarillo por tormentas que empezará a las 10.00 y terminará a las 13.59 horas.