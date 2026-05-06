Canarias registró casi 40ºC en abril, mientras que en el Pirineo catalán se alcanzaron los -11,2ºC

Archivo - Playa de Bajamar, a 10 de enero de 2023, en Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) registró 37,9ºC el domingo 19 de abril, la máxima más alta de España durante este mes. En comparación, Cap de Vaquèira (Lleida) llegó a los -11,2ºC el lunes 13, la mínima más baja del país en abril. Así lo ha señalado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha publicado en su perfil en 'X' los datos meteorológicos extremos del mes.

En lo que se refiere a las lluvias, AEMET ha indicado que la precipitación máxima diaria del mes se dio en Berga (Barcelona), donde el lunes 27 se recogieron 64,8 litros por metro cuadrado (l/m2). La máxima mensual, de 201,6 l/m2, se dio en Llanos de Mesa (Tenerife).

Además, ha explicado que la zona de España que recibió más sol fue Izaña (Tenerife), que registró 320,9 horas a lo largo de abril; y la que menos fue el Aeropuerto de Asturias, que llegó hasta las 127,7 horas durante el mes. Por último, ha mencionado que la racha máxima de viento registrada se dio el domingo 19 en Izaña, donde se llegó a los 127 kilómetros por hora (km/h).