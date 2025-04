Canarias, el viaje pendiente de Francisco, el Pontífice que visitó 66 países en 12 años pero nunca España

El Papa Francisco. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco visitó 66 países durante sus 12 años de pontificado, pero quedó pendiente su visita a las Islas Canarias, un viaje que él mismo expresó su deseo de realizar ante la crisis migratoria. Finalmente, el Pontífice nunca llegó a viajar a España.

Sin embargo, en septiembre de 2024 durante la rueda de prensa que dio en el avión que le llevaba de regreso a Roma tras su gira de doce días por el Sudeste asiático y Oceanía, manifestó su deseo de viajar al archipiélago.

El Papa Francisco confirmó que estaba pensando en viajar a Canarias porque allí "se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar. "Me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", aseguró.

"Me has leído el pensamiento. Pienso un poco en esto: ir a Canarias, porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar, y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", respondió a una periodista argentina que le preguntó si haría escala en el archipiélago español en caso de viajar a Argentina, un viaje a su tierra natal que también quedó pendiente.

El presidente de las islas canarias, Fernando Clavijo, invitó al Pontífice a visitar el archipiélago para conocer la realidad migratoria en enero de 2024 cuando se reunió con él en el Vaticano. Francisco ya había hablado de la posibilidad de viajar a Argentina durante el segundo trimestre del año y Clavijo le sugirió hacer escala en Canarias. No obstante, el viaje a su país natal nunca llegó a producirse.

Asimismo, el pasado 11 de octubre de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó al Pontífice, durante una reunión privada de cerca de 35 minutos en el Vaticano, dos invitaciones oficiales para visitar Canarias y Sevilla.

Las invitaciones oficiales por parte de los jefes de Estado y de Gobierno a la Santa Sede son uno de los requisitos fundamentales para que el equipo que gestiona la agenda internacional comience a dar pasos concretos para los preparativos.

Sánchez aclaró ante los medios en la Academia Española de Roma que la invitación para visitar Canarias se fundamentaba en el "interés que tiene la Santa Sede por conocer la realidad del pueblo canario", sobre todo por los flujos migratorios que están llegando a sus costas.

OCHO VISITAS DE LOS PAPAS BENEDICTO XVI Y JUAN PABLO II

De haberse producido, habría sido la primera visita de Francisco a España, pero la novena que lo visitaba un Pontífice. San Juan Pablo II estuvo en España en cinco ocasiones y tres lo hizo Benedicto XVI, la última de ellas en 2011 para la JMJ de Madrid.

En total, el Papa Francisco visitó 66 países en 47 viajes apostólicos. El primero de ellos fue a Río de Janeiro, en julio de 2013, por la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud y el último, a la Isla de Córcega, una visita de menos de 12 horas para participar en el congreso sobre religiosidad popular.

Entre otros países, también visitó Turquía, Albania, Corea del Sur, Tierra Santa, Kenia, Uganda, República Centroafricana, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Bosnia y Herzegovina, Sri Lanka, Filipinas, Suecia, Georgia, Azerbaiyán, Polonia, Grecia, México, Myanmar, Bangladés, Colombia, Portugal, Egipto, Países Bálticos, Irlanda, Ginebra, Chile, Perú, Tailandia, Japón, Mozambique, Madagascar, Mauricio, Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Chipre, Budapest, Irak, República Democrática del Congo o Sudán del Sur. Uno de sus últimos grandes viajes fue la gira de 12 días que realizó por Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.