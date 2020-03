El cardenal Omella apuesta por "trabajar juntos" y no confrontar sobre Cataluña: "Tenemos que querernos más"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que acaba de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha defendido este martes la necesidad de "trabajar juntos" y no confrontar entre regiones al referirse a la crisis en Cataluña por la apuesta independentista.

En declaraciones a Trece recogidas por Europa Press, el cardenal ha apostado por que Cataluña esté "más cerca de los corazones de la gente" porque, según ha alegado, a veces "por el discurso que hemos vivido, por la manera de actuar, parece como que estamos enfrentados".

"Tenemos que querernos más. Las distintas zonas de nuestra geografía están para querernos y trabajar juntos y no confrontarnos", ha subrayado el recién elegido presidente de la CEE.

El cardenal Omella ha apostado por no confrontar con el Gobierno, con el que desea una relación "cordial", aunque ha censurado varias de las iniciativas del Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez como la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), una reforma elaborada por el Ministerio de Isabel Celaá que ya fue aprobada hace un año, el 15 de febrero de 2019.

Sobre esta norma, ha censurado que se haya acordado de manera unilateral y sin consultar a los implicados y que el Estado se arrogue una facultad que no le corresponde al ser los padres, ha dicho, los responsables de la educación de sus hijos.

"Me sabe malo que se haya hecho sin pactar con todos y cuando de alguna manera se pone en entredicho libertad de elección de los padres, sea de colegio o sea de libertad religiosa", ha explicado Omella, quien ha defendido que en "un verdadero diálogo" todas las partes se pueden "entender y aportar lo mejor".

También ha censurado la decisión sobre la asignatura de Religión, que será de oferta obligatoria y asunción voluntaria, aunque no tendrá asignatura espejo como hasta ahora. "Todos los años se somete a un referéndum la clase de Religión y los padres siguen optando por ella para los hijos", ha ironizado.

TODAS LAS RELIGIONES

"¿Por qué la vamos a relegar del horario escolar si los padres lo quieren? Y si lo quieren otras religiones, ¿por qué no?. En eso tenemos que ser mucho más abiertos y no ver enemigos", ha añadido al respecto abogando por un mismo criterio para todas las creencias religiosas.

El nuevo presidente de la CEE ha cargado igualmente contra el Gobierno por la regulación de la eutanasia y ha defendido que los cuidados paliativos que ofrece la medicina ya ayudan a morir sin dolor. "Me duele que no optemos por defender la vida. Los médicos dicen que con cuidados paliativos no se sufre; hay que dar más remedios y dejar que muera en paz la persona y eso se consigue en medicina. Y no forzar, abrir canal y quitar una vida humana. ¿Quién soy yo para quitar la vida humana?", ha subrayado.

En la misma línea, ha defendido la asignación a la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta y, en este sentido, ha defendido que marcar la 'X' "es libre, no obligatorio". "La Iglesia no quiere privilegios sino servir a la sociedad", ha defendido para recordar la gran labor social que hace "con las aportaciones de la gente".