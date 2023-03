El cardenal Omella ve "muy positivo" el acuerdo con el Gobierno sobre el ICIO: "Ya no tenemos privilegios"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha valorado como "muy positivo" el acuerdo alcanzado este miércoles con el Gobierno por el que la Iglesia renuncia a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) pues así ya no tendrán "privilegios".

"Me alegra porque no tenemos ya privilegios. Muchas veces dice la gente: 'Oh, los privilegios de la Iglesia'. Y cuando tengamos que hacer obras pues tendremos que pagar como los demás, según dice el ICIO", ha manifestado Omella este miércoles, en declaraciones a los medios, antes de participar en un congreso en la Universidad CEU San Pablo, sobre los 10 años del Papa Francisco.

En este sentido, el cardenal ha destacado que "es un acuerdo muy positivo" porque "la Iglesia no pide privilegios sino equiparación" con las entidades sin ánimo de lucro.

Omella ha defendido que la Iglesia también "trabaja en un compromiso por la sociedad tanto a nivel educativo, de formación, catequesis como a nivel social a través de Caritas y Manos Unidas".

Por otro lado, preguntado por el estado de salud del Papa Francisco, que ha ingresado este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, Omella ha dicho que no tiene datos pero espera que sea por algún control "de rutina".

"No sé nada pero me dijeron hace poco en Roma que se movía mucho mejor con el tratamiento que le están dando para la rodilla, con más soltura. Creo que entrará --como todos, a cierta edad, que cada equis meses vamos al médico de visita de rutina--. Le operaron también del colon, será alguna visita que le habrá tocado, es una intuición mía ojalá no sea más que eso", ha declarado.