El cardenal Tagle: "Un regalo que España puede ofrecer al mundo, aparte del arte y la buena comida, es compartir la fe"

Archivo - José María Calderón, director de OMP España, y Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización. - OMP - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto de la Sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, ha animado a los españoles a "compartir la fe" como su mejor "regalo" aparte de su "arte" y su "buena comida".

"Quiero recordar a la Iglesia en España: Tenéis una historia maravillosa de compartir la fe 'ad gentes', y esperamos que ese legado no sea abandonado, queremos que la Iglesia en España hoy lo valore, y anime a las nuevas generaciones a recordar que, si hay un regalo que España puede ofrecer al mundo, aparte del arte, aparte de la arquitectura, aparte de la buena comida, es compartir la fe por dondequiera que vayan. Así que ¡Viva España!", ha expresado Tagle.

Así lo ha indicado en una entrevista con Obras Misionales Pontificias (OMP), con motivo de su participación el pasado sábado en la inauguración de la nueva sede de la Dirección Nacional de OMP en España.

Según ha explicado Tagle, "en muchas partes del mundo sigue habiendo muchas personas que no han oído hablar de Jesucristo". "En mi trabajo, en el Dicasterio, tenemos países en los que apenas hay 1.200 cristianos, y el resto de la gente allí no ha oído hablar de Jesucristo", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que la "obligación" de los católicos es "compartir esa fe". "Esto es un acto de caridad. La misión 'ad gentes' no es solo seguir el mandato del Señor, sino también compartir el don que tenemos. No lo imponemos, los regalos nunca se imponen, sino que lo compartimos. Y si nuestro amor es global, entonces debemos pensar en la gente que está más allá de nuestros propios países y que necesitan el Evangelio", ha enfatizado.

En este sentido, ha propuesto que la fe se transmita al igual que se exportan a distintas partes del mundo productos como "perfumes, incluso la comida, zapatos, ropa".

"Estas compañías lo estudian muy bien, las estrategias, cómo hacer sus productos atractivos para la gente. Y yo digo: Esto es solo vender un objeto, y ellos se van a otros países. Es como 'ad gentes' ¡pero nosotros tenemos el regalo más preciado, Jesucristo y la salvación! Así que creo que necesitamos tener esto en cuenta. Para simples productos mundanos está esta 'misión' de ir afuera. Pero ¿por qué cuando se trata del Evangelio a veces dudamos?", ha planteado.

Además, ha destacado que el Domund es un recordatorio de que no hay que "competir" porque "a veces está la tentación de los diferentes grupos, de los diferentes institutos, de promocionarse a ellos mismos en vez de la misión común". "Dejad que la misión nos una, en vez de que nos separe entre nosotros", ha remarcado.