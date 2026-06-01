Cáritas Española pide "hacer hueco a los más pobres y a los que vienen de fuera" por el Día de la Caridad

Imagen de la campaña de Cáritas Española por el Día de la Caridad. - CÁRITAS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha hecho un llamamiento a "hacer hueco a los más pobres y a los que vienen de fuera", en su campaña con motivo del Día de la Caridad, que coincide con la solemnidad del Corpus Christi, el próximo domingo 7 de junio, y que este año se celebrará con una multitudinaria misa presidida por el Papa León XIV en Madrid.

Bajo el lema 'Elige amar. Elige comunidad', Cáritas invita a "redescubrir y vivir la fraternidad como un motor de transformación social" en un contexto "marcado por las guerras, el individualismo y la creciente polarización".

Según precisa la labor social de la Iglesia, "la fraternidad no se construye a base de proyectos bien delimitados y reglados -que también son necesarios-, sino con gestos cotidianos de solidaridad como hacer hueco a los más pobres; a los que vienen de fuera buscando refugio y hogar; o a quienes viven enfermos o soportan el peso de múltiples formas de sufrimiento y exclusión".

"Vivir promoviendo un estilo de vida basado en la fraternidad implica reconocernos iguales en dignidad y asumir el cuidado del otro como una responsabilidad compartida. Estos vínculos que nacen del encuentro con los demás son los que nos sostienen frente a los retos de estos tiempos tan complejos", ha explicado la responsable de la Campaña de Caridad de Cáritas Española, Eva San Martín.

Según recuerda Cáritas citando el IX informe FOESSA, "la exclusión severa afecta a 4,3 millones de personas, un 52% más que en 2007; la población de origen inmigrante presenta una tasa de exclusión del 47% triplicando la de la población autóctona, mientras que el riesgo de pobreza golpea con mayor intensidad a los hogares encabezados por mujeres".

Frente a la "tentación de mirar hacia otro lado" para "protegerse de la angustia y la impotencia" que genera esta realidad, Cáritas invita a "asumir la fraternidad, la corresponsabilidad y el cuidado muto como un signo contracultural profundamente transformador, capaz de anunciar la cercanía de Dios y su amor a toda la humanidad".