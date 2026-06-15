Carlos del Amor, Premio Nacional de Periodismo Cultural, sobre la IA: "Siempre va a hacer falta algo de alma detrás"

Archivo - El periodista Carlos del Amor posa durante la presentación de ‘50 años del gran cambio’, en los Cines Palacio de la Prensa, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). RTVE ha preparado un especial formado por los documentales ‘La foto’, ‘La d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Premio Nacional de Periodismo Cultural Carlos del Amor no cree que la inteligencia artificial pueda hacer el trabajo de un periodista hoy. "Siempre va a hacer falta alguien, siempre va a hacer falta algo de alma detrás", defiende.

Así lo explica el periodista en una entrevista concedida a Europa Press, tras ser reconocido con el citado galardón por "su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano".

A su juicio, la IA "podrá acortar muchas cosas y podrá hacer más llevaderas muchas tareas". "Se convertirá en una herramienta. No creo que sustituya. Le faltará el alma", opina Del Amor, al tiempo que no descarta que "igual dentro de 10 años inventan también que tenga alma, pero yo creo que le faltará el calor".

En este sentido, el periodista defiende que hay que aliarse con la tecnología, "no darle la espalda" y "saber conjugarla". "Ya no puedes ir con cámaras que pesan no sé cuántos kilos. Vas con cámaras más ligeras, micrófonos mejores, micrófonos inalámbricos", señala, para después añadir que "hay que ponerlo todo al servicio de la información y sin olvidar que lo que importa al final es la información".

El jurado lo ha elegido por "su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano". Así, el periodista explica que lo que hace TVE es "informar de cosas que pasan en el mundo de la cultura" y no solo de las grandes: "También de cosas pequeñas que creemos que merecen interés y que merecen nuestra atención".

"La televisión vuela, la televisión pasa, en la televisión dices una palabra y ya ha pasado, no vuelves sobre ella. Y nosotros lo que intentamos es que esa palabra permanezca un poco, por lo menos, que haga clic en el cerebro de quien está viendo", reflexiona.

Respecto a descubrir lo extraordinario en lo cotidiano, Carlos del Amor sostiene que "la mayor aventura que se puede contar, la mejor novela, la mejor manifestación artista está en realidad, está en la calle". "Está en una acera, está en algo que sólo hay que pararse a mirar y, a veces vamos muy rápido y no lo miramos", declara.

"No hay tampoco que hacer viajes extraordinarios para contar una historia, sino que, a lo mejor, debajo de tu casa está sucediendo y hay que abrir los ojos para verla", insiste el periodista que añade que pasa también cuando se cubre un festival de cine: "que a lo mejor los focos no te dejan ver esa pequeña historia de alguien".

Del Amor cuenta que la llamada del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha "pillado trabajando". "Tenía una llamada perdida y he decidido contestar", detalla el periodista, que "no lo esperaba". "Es un premio que lleva un apellido que me gusta mucho, que es 'cultural': Que es el tipo de información al que he dedicado toda mi carrera", apostilla "muy, muy contento".

Es un premio --según destaca-- "muy, muy prestigioso" que ha reconocido a gente que admira "mucho". Además, Del Amor pone de relieve que esta vez el galardón "se ha acordado de la televisión, que es un medio que también hace mucho por la cultura como demuestra" TVE "cada día. Carlos Del Amor asegura no tener "ni idea" de qué va a hacer con el premio en metálico, 30.000 euros.