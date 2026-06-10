Casi 14.000 voluntarios retiran más de 148 toneladas de 'basuraleza' en España con el 'Proyecto Libera'

Más de 1.600 personas retiran más de 18 toneladas de 'basuraleza' en Madrid con el Proyecto LIBERA. - PROYECTO LIBERA

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.739 voluntarios han retirado 148,6 toneladas de residuos abandonados en la naturaleza por toda España en el marco de la décima edición de la campaña de ciencia ciudadana '1m2 contra la basuraleza' del Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.

Lo han hecho en 919 puntos durante nueve días, del 30 al 7 de junio, entre los que destacan espacios "de gran valor ecológico" como el Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Madrid), la Playa de El Palmar (Cádiz), el Parque Nacional de Los Picos de Europa (Lagos de Covadonga) o el Camino de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).

Del total de toneladas retiradas, los participantes han caracterizado 36 gracias al uso de la 'app' 'Basuraleza', desarrollada por el Proyecto Libera junto a Paisaje Limpio y Vertidos Cero. Ahora, los datos recogidos se integrarán en el 'Barómetro de la Basuraleza', lo que permitirá conocer qué residuos aparecen con mayor frecuencia en cada entorno.

Según el Proyecto Libera, el 42% de los residuos encontrados corresponde a materiales plásticos, que se consolida como el material más habitual de la naturaleza. Entre los cinco residuos más caracterizados se encuentran las colillas, pañuelos y servilletas de papel, bolsas y envoltorios de plástico, latas de bebida y piezas de vidrio. Además, entre los objetos más llamativos retirados se incluyen bombonas de óxido nitroso, latas de spray, neumáticos, bañeras e incluso una manguera de recarga para vehículos eléctricos.

De acuerdo con las entidades organizadoras, la campaña ha vuelto a evidenciar "la fortaleza de la red colaborativa del Proyecto Libera", con la participación "destacada" de administraciones públicas, entidades sociales, organizaciones empresariales y comunidad educativa, que han impulsado puntos de recogida en todo el territorio. En esta edición, 230 iniciativas han sido promovidas por administraciones autonómicas y locales, a lo que se suma la implicación de 373 puntos organizados por asociaciones y entidades sociales, 37 por empresas y 49 por centros educativos.

Asimismo, '1m2 contra la basuraleza' ha vuelto a contar con la colaboración y el respaldo de entidades científicas, educativas y divulgativas que forman parte de la red de alianzas de Libera, entre las que se encuentran Cruz Roja, Hombre y Territorio, Oceánidas, Alnitak, Adenex o la Organización Juvenil Española.

En toda España, el Proyecto Libera ha movilizado a 13.739 personas para recoger 'basuraleza' entre el 30 de mayo y el 7 de junio. A diferencia de otras ediciones, se ha ampliado la duración de la campaña a nueve días, lo que según las entidades organizadoras ha permitido una mayor flexibilidad y un aumento de la participación. En cada punto de recogida, han invitado a los participantes a realizar caracterizaciones de residuos utilizando la 'app' 'Basuraleza'.

Tal y como han explicado SEO/BirdLife y Ecoembes, se han registrado 16 iniciativas impulsadas por residencias y centros de mayores, con la implicación de más de 150 personas, a las que se suman 20 acciones promovidas por entidades de inclusión y discapacidad.

Estas iniciativas se han desarrollado en 13 comunidades autónomas (CCAA) como Madrid, Andalucía, Extremadura o Galicia. Entre los ejemplos destacan las acciones de AMAVIR en Torrejón de Ardoz (Madrid), Fundación Gerón en Lebrija (Sevilla), ADIFISA Plena Inclusión en Abulquerque (Badajoz) o DomusVi en Viveiro (Lugo).

El coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha indicado que los datos han vuelto a confirmar que la 'basuraleza' "sigue siendo un problema extendido en todos los entornos". "Por eso es imprescindible actuar desde la prevención, la educación ambiental y la corresponsabilidad de toda la sociedad, desde la ciudadanía hasta las administraciones y el sector empresarial", ha asegurado.

Por su parte, la responsable de comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha incidido en que esta edición de '1m2 contra la basuraleza' ha consolidado el papel "fundamental" de la ciudadanía en la conservación de entornos naturales.

"Gracias a la implicación de 13.739 personas voluntarias y a la colaboración de entidades y administraciones, no solo actuamos retirando residuos, sino que también generamos conocimiento clave sobre su origen y distribución. El nuevo modelo de campaña nos ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar la participación, reforzando un movimiento colectivo imprescindible para avanzar hacia entornos naturales más saludables y libres de basuraleza", ha destacado.