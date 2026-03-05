Casi el 60% de las mujeres que apuestan en juegos online son menores de 35 años, según Consumo

Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 registró en 2024 casi un total de 7.712 denuncias de personas que aseguraron ser víctimas de suplantación de i - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 59,4% de las mujeres que apuestan a juegos online tiene menos de 35 años, según un análisis de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, con datos correspondientes a 2024.

Asimismo, los datos indican que la cifra correspondiente a jugadoras aumentó un 23,53% en un año, lo que supone casi 64.000 mujeres más que juraron de forma online en España. "Es, además, un porcentaje superior al crecimiento del número de hombres jugadores en ese tiempo", ha subrayado el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

No obstante, Consumo ha manifestado que el juego online sigue siendo un sector ocupado de forma mayoritaria por hombres, ya que las mujeres que juegan de forma activa representan un 16,9% y se calcula que, en total, hay 335.627 jugadoras de entre las casi 2 millones de personas (1.991.550) que hacen apuestas online.

Por otra parte, el análisis indica que el 46,1% de las denuncias que se presentaron suplantación de identidad en el juego fueron presentadas por mujeres. "Esta cifra se refiere a las denuncias que siguen el Protocolo de Actuación del Contribuyente Suplantado (PACS) y podrían reflejar la existencia de dinámicas de control financiero en entornos cercanos, la persistencia de brechas en materia de seguridad digital y la posible utilización de identidades femeninas en prácticas fraudulentas", ha explicado.

En cuanto a los patrones de gasto, las mujeres presentan mayores ganancias máximas y menores pérdidas extremas, siendo su pérdida media de 539 euros, lo que "apunta a una concentración del gasto en un número reducido de personas".

Por otro lado, Consumo ha destacado que las mujeres depositan, de media, menos capital que la población general (2.019 euros anuales frente a 2.482 euros).

"No se puede hablar de un cambio de paradigma por géneros en el sector del juego online, que sigue evidenciando una intensa masculinización", ha concluido.