Casi el 60% de los periodistas cree que el Gobierno busca un mayor control sobre los medios críticos, según un estudio

Archivo - MIGUEL BERROCAL La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey. - MIGUEL BERROCAL 686974622 APM - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 57% de los periodistas considera que las medidas que el Gobierno ha incluido en el denominado Plan de Acción por la Democracia "tratan de conseguir un mayor control gubernamental de los medios críticos e independientes", según se desprende de una encuesta a 1.312 periodistas recogida en el 'Informe Anual de la Profesión Periodística 2025' de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

La asociación madrileña ha presentado este martes su investigación anual en un acto celebrado en el Salón de Actos de la APM, con la participación de la presidenta de la APM y el presidente de la Comisión de Publicaciones, María Rey y José Francisco Serrano Oceja, respectivamente.

El estudio muestra también que el 60% de los encuestados opina que las medidas incluidas en el plan del Ejecutivo no contribuirán a la transparencia y el pluralismo en la industria de los medios y un 52% cree, además, que suponen una limitación de la libertad de prensa.

Por otro lado, el 59% de los entrevistados avala que los medios de comunicación estén obligados a inscribirse en un registro en el que faciliten la identidad y participación de sus propietarios, así como la inversión publicitaria recibida por parte de la Administración.

No obstante, un 47% de los profesionales no ve oportuno que el Ejecutivo haya designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para elaborar y tutorizar el citado registro de medios, bien porque considera que debería ser un organismo independiente y más vinculado a la profesión el encargado de hacerlo (35%) o bien porque, en su opinión, debería crearse un comité de expertos imparcial para ello (12%). Además, un 14% de los encuestados considera innecesaria la existencia de ese registro.

En cuanto a las sanciones, un 41% de los entrevistados se muestra en contra de sancionar a los medios de comunicación por no inscribirse en este registro y un 15% considera dichas multas inapropiadas por ser demasiado elevadas. En el lado opuesto, un 33% de los periodistas se muestra a favor de esas multas y un 11% opina que deberían ser mayores.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Respecto a la posibilidad de reformar la Ley de Publicidad Institucional contemplada dentro del Plan del Gobierno, un 76% de los encuestados afirma estar de acuerdo, "siempre y cuando la nueva norma abunde en la transparencia y veracidad de dicha publicidad, en favor del interés general de los ciudadanos". En cambio, un 20% está en contra porque considera que puede llegar a ser una manera de controlar los medios.

Sobre la nueva proposición de ley relativa a los secretos oficiales, que prevé multas de hasta 2,5 millones de euros a los periodistas que accedan a información clasificada, aunque esta no llegue a publicarse, un 54% de los encuestados considera que es una norma que limita la labor de los periodistas de investigación y va en contra de la libertad de prensa.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que un 34% de los periodistas considera la ley de secretos oficiales una norma "peligrosa que pone en riesgo la libertad de prensa", ya que "es una manera de poner trabas al trabajo de periodistas incómodos para el Gobierno de turno".

Preguntados por el anteproyecto de ley que regulará el secreto profesional de los periodistas, según el cual la Justicia podrá solicitar a los profesionales de la comunicación que identifiquen sus fuentes informativas en determinadas circunstancias o, incluso, llegar a vigilar sus comunicaciones con dichas fuentes, un 90% se muestra en desacuerdo.

En concreto, un 64% lo ve una intromisión que limita el secreto profesional de los periodistas de investigación y va en contra de la libertad de prensa. Por otra parte, un 26% lo considera una norma peligrosa que pone en riesgo la libertad de prensa, ya que supone una vía para poner trabas al trabajo de periodistas incómodos para el Gobierno de turno.