Casi 60.000 firmas piden incorporar en los coches nuevos un sensor de temperatura para evitar muertes por golpe de calor

La segunda ola de calor en Península y Baleares y la primera en Canarias dejará desde el viernes máximas de hasta 40ºC

Casi 60.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org en la que piden que todos los coches de nueva fabricación lleven incorporado un sistema para detectar "la presencia prolongada de un ser vivo dentro de un coche cuando la temperatura interior supere un determinado valor" para evitar muertes por golpes de calor.

"Hemos inventado coches que pueden conducir solos, pero todavía no somos capaces de detectar que un niño se está muriendo dentro", lamenta Julio César Losa, el impulsor de la recogida de firmas que recuerda que "el verano pasado un niño de 3 años falleció por un golpe de calor en Málaga, tras esconderse en el coche de sus padres".

En su exposición, Julio César Losa indica que "en estos días de calor extremo" piensa "en el peligro de que este tipo de accidentes vuelvan a suceder". "Como padre de un niño de 2 años, no puedo ni imaginarme el dolor de todos los padres que han perdido a sus hijos de esta forma tan trágica. Y no son pocos. Por no hablar de las mascotas que fallecen en las mismas circunstancias", señala.

Precisamente la segunda ola de calor del verano en la Península y Baleares y la primera en Canarias podría tener lugar a partir de este viernes, 8 de julio, un episodio que provocará un aumento de las temperaturas que podrán llegar a alcanzar los 40ºC, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

Según detalla el impulsor de la campaña, "la propuesta es que el claxon del coche empiece a sonar avisando a todo el vecindario de que hay un ser vivo en el coche y la temperatura interior es muy elevada". "Y que en el mejor de los casos, cuando el propietario llegue, se encuentre su coche con la ventanilla rota, un policía con una multa esperándote, pero con su hijo o su mascota vivos", subraya.

SALVAR MUCHAS VIDAS

En este sentido, insiste en que tiene que haber una forma de implementar esta medida que no suponga una inversión económica elevada, usando la tecnología ya existente: micrófonos, sensores de presión, de temperatura, etc. "Lo único que tendríamos que hacer es incorporar esa tecnología a los nuevos vehículos con el objetivo de que, ante un posible descuido, suene una alarma y evitar así tragedias evitables y salvar muchas vidas", remarca.

Este miércoles 6 de julio entra en vigor una nueva normativa del Parlamento Europeo que obligará a incorporar determinadas tecnologías para salvar vidas en los modelos nuevos de vehículos: asistentes de velocidad inteligentes, sistemas avanzados de frenado de emergencia, detección de fatiga del conductor y obligatoriedad en los vehículos profesionales de un alcoholímetro antiarranque, entre otros.

Por otro lado, familiares de personas fallecidas en accidente de tráfico provocado por conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas, a través del equipo de Change.org, se han puesto en contacto con el Parlamento Europeo para solicitar que todos los vehículos incorporen un sistema antiarranque para casos en los que el conductor supere la tasa de alcoholemia. De momento, solo será obligatorio para vehículos profesionales.