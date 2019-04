Casi el 80% de mujeres de 25 a 29 años y más del 95% de hombres menores de 30 no tienen hijos, según el INE

Publicado 09/04/2019 13:04:15 CET

El 42% de las madres en España ha tenido su primer hijo 5,2 años más tarde de lo que habría deseado

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi el 80% de mujeres de 25 a 29 años y más del 95% de hombres menores de 30 no tienen hijos, según los resultados definitivos de la Encuesta de Fecundidad correspondiente al año 2018 dada a conocer este martes 9 de abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, casi ocho de cada 10 mujeres de 25 a 29 años (el 79,2%) aún no ha tenido hijos, un porcentaje que se eleva al 88,1% para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. Por su parte, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52,0%) no ha tenido aún hijos. El porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre se reduce al 27,8% en las que tienen de 35 a 39 años y al 19,0% en las de 40 años y más.

En el caso de los hombres, el 95,1% de los varones menores de 30 años aún no ha sido padre mientras que el porcentaje de hombres que tienen solo un hijo se sitúa en torno al 20%, tanto para los de 30 a 34 años como para los de 40 años y más, y alcanza su máximo (24,4%) para los de 35 a 39 años.

Como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres menores de 40 años tienen un hijo o ninguno. Por su parte, el número de hombres que tienen dos y más hijos aumenta con la edad, situándose en el 54,3% en los hombres de 45 y más años.

Por otro lado, la encuesta refleja que el 42% de las mujeres residentes en España de edades comprendidas entre 18 y 55 años ha tenido su primer hijo más tarde de lo que consideraban ideal, un retraso que, de media, asciende a 5,2 años.

En cuanto a los motivos que alegan para el retraso de su maternidad, la suma de las razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas superan el 30% en las mujeres de todas las edades y llegan a sobrepasar el 36% para las de 35 a 39 años y para las de 45 años y más.

Respecto a los grupos de edad de mayor fecundidad en España, el 83,4% de las mujeres con hijos de 30 a 34 años y el 67,2% de las de 35 a 39 años retrasaron el nacimiento de su primer hijo entre dos y cinco años respecto de lo que consideraban ideal.

Por edades, los mayores porcentajes de mujeres que han retrasado su maternidad respecto a la edad que consideraban ideal se dan entre las mujeres de 40 a 44 años (51,7%) y de 35 a 39 años (46,9%). Por su parte, las mujeres que más han retrasado su maternidad son las mayores de 44 años, que se han distanciado, de media, 5,6 años respecto de su ideal.

A MÁS NIVEL EDUCATIVO, MÁS RETRASO DE LA MATERNIDAD

Por otro lado, el estudio vincula la fecundidad con el nivel educativo ya que, conforme aumenta el nivel educativo se retrasa la edad a la maternidad. Así, las mujeres con nivel de estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años han tenido en promedio 1,50 hijos; las que completaron estudios de segunda etapa de secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que alcanzaron primera etapa de secundaria o inferior tuvieron, de media, 1,63 hijos.

Si se tiene en cuenta la situación laboral actual de las mujeres de 18 a 55 años residentes en España, las que están trabajando tienen menos hijos de media para todas las edades. Entre ellas, la mayor fecundidad se da en las ocupadas con 40 o más años, con una media

de 1,5 hijos. Mientras, las mujeres en situación de inactividad son las que más hijos tienen de media, llegando a alcanzar los 1,8 hijos en el grupo de edad de 40 a 44 años.

La encuesta también detalla que el porcentaje de mujeres que trabajan y que no tienen hijos es superior al de las mujeres que

ya han sido madres en todos los grupos de edad, excepto para las menores de 30 años. En el grupo de edad de mayor fecundidad (30 a 34 años) un 78,0% de las que no tienen hijos está actualmente trabajando, frente al 64,0% de las que ya han tenido hijos.

Prácticamente la mitad de las mujeres que actualmente tienen entre 30 y 44 años estaba trabajando en el momento de tener a su primer hijo, con porcentajes que oscilan entre el 50,4% de las de 35 a 39 años y el 46,9% de las de 40 a 44 años. En cambio, para el resto de edades (menores de 30 y de 45 años y más) son mayoría las mujeres que estaban en situación de inactividad en el momento de tener su primer hijo.

FECUNDIDAD Y NACIONALIDAD

Por nacionalidad, las mujeres de nacionalidad extranjera tienen más hijos que las españolas a todas las edades. Las españolas tienen, en general, los hijos más tarde que las mujeres de nacionalidad extranjera. A modo de ejemplo, mientras que en el grupo de edad de 30 a 34 años las extranjeras alcanzan una cifra media de 1,2 hijos por mujer, las españolas sitúan su promedio en 0,69 hijos.

En esta misma línea, los porcentajes de mujeres españolas que aún no han tenido hijos superan a los de las extranjeras en todos los grupos de edad inferiores a 45 años. La mayor diferencia se da en el grupo de edad de 25 a 29 años, en el que el porcentaje de españolas que aún no ha tenido hijos es del 83,5% frente al 55,4% de las extranjeras.