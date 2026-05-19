Casi medio millón de inscritos en los actos multitudinarios del viaje del Papa a España, según coordinadores

1088376.1.260.149.20260519123626 Rueda de prensa sobre la visita del Papa a España. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los actos multitudinarios del viaje del Papa León XIV a España ya suman casi medio millón de inscritos, según han informado este martes los coordinadores de comunicación de la visita.

En concreto, 250.000 personas se han inscrito a la Misa del Corpus que se celebrará el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles; 160.000 en la vigilia del sábado 6 de junio en la Plaza de Lima; 36.000 en la misa de Gran Canaria y en torno a 25.000 en la misa de Tenerife.

Así lo ha anunciado el coordinador de Comunicación Nacional de la visita del Papa a Espala, Rafael Rubio, este martes durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).