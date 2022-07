Casi la mitad de los jugadores españoles reconoce no saber diferenciar entre el juego legal e ilegal, según un estudio

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 48,2 por ciento de los jugadores españoles reconoce no saber diferenciar entre los operadores de juegos de azar y apuestas que disponen de licencia (.es) y los que no tienen licencia (.com), según los resultados del estudio 'El jugador digital en España', elaborado por SigmaDos y dado a conocer por la Asociación Española del Juego Digital (Jdigital).

Según ha informado este martes la entidad, los datos de esta investigación se han hecho público con motivo de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Jdigital, a la cual ha asistido el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana.

El análisis, recogido por Europa Press, muestra que el desconocimiento sobre el juego legal y el ilegal se eleva al 65,7 por ciento entre los encuestados de más de 60 años, que admiten no saber diferenciar entre webs de juego legales de otras ilegales.

Asimismo, el estudio indica que el 53 por ciento de los encuestados afirma jugar tanto en webs con licencia (.es) como en las que no tienen licencia (.com), de forma indistinta y, de estos, el 17,2 por ciento lo hace únicamente en webs ilegales.

"Nos alarma comprobar cuán extendido está el juego ilegal en España. El hecho de que más de la mitad de los usuarios de juego online en nuestro país jueguen indistintamente en plataformas .es y .com debería preocupar al Gobierno tanto como preocupa al sector regulado", ha afirmado el director general de Jdigital, Jorge Hinojosa, que añade: "Desde Jdigital no podemos sino reivindicar el papel de la publicidad como herramienta para la canalización de los jugadores hacia operadores con licencia".

El 91,9 por ciento de los encuestados empieza a jugar siendo mayor de edad, ya sea de forma 'online' o presencial. No obstante, el 31,5 por ciento comienza su vinculación con el juego presencial entre los 18 y los 24 años, frente al 15,9 por ciento de los usuarios que empiezan a jugar 'online' entre estas edades. Respecto al juego 'online', cerca del 75 por ciento lo hace entre los 18 y los 50 años, y un 2 por ciento se ha iniciado siendo menor de 18 años.

JUEGO SEGURO Y RESPONSABLE

En relación con el juego seguro y responsable, los datos del informe señalan que la mitad de los jugadores encuestados conoce la existencia de www.jugarbien.es, la web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGPJ), que recoge información y herramientas sobre lo importante que es jugar con responsabilidad.

En este sentido, la investigación pone de relieve que aproximadamente siete de cada diez jugadores españoles está familiarizado con las principales herramientas de autolimitación que facilitan un juego responsable, como la limitación voluntaria del gasto, el cierre de la cuenta de forma temporal y/o permanente, la existencia de números de atención telefónica, así como la solicitud de ingreso al Registro de Autoprohibidos (RGIAJ).

Así, el 43,2 por ciento de los encuestados dice haber buscado información relacionada con el juego responsable y añaden que, en caso de querer recurrir a ayuda externa para prevenir o tratar posibles conductas problemáticas con el juego, los usuarios se dirigirían a los profesionales sanitarios (27,2%), a los cuerpos de seguridad del Estado (23,7%), a asociaciones de jugadores rehabilitados (22,8%) o a asociaciones de consumidores (20%), principalmente.

Durante su intervención en la Asamblea, el director general de Ordenación del Juego ha destacado la importancia que tiene este aspecto en el marco del regulador y se ha referido a la redacción del Real Decreto sobre Entornos Más Seguros de Juego como uno de los principales hitos futuros del ecosistema.

"Garantizar una práctica segura y responsable del juego 'online' en España es un objetivo compartido por la DGOJ y los operadores, y queremos que el Real Decreto de Juego Seguro goce de un amplio consenso y acuerdo en el sector. Por este motivo, la DGOJ ha sido muy permeable a las consideraciones y propuestas presentadas y garantizaremos que la aplicación de las medidas se haga con tiempo suficiente para todos los agentes implicados", ha indicado Arana.

Jdigital ha presentado las principales conclusiones de su barómetro durante la Asamblea General Ordinaria, donde ha reiterado su "compromiso con una regulación justa y equilibrada" del sector y ha tendido la mano a la DGOJ y al Ministerio de Consumo para "trabajar conjuntamente medidas que protejan a todos los usuarios del juego online en España, especialmente los más vulnerables, y a su vez permitan el correcto desarrollo del ecosistema en el país".

El estudio ha sido elaborado por SigmaDos por encargo de Jdigital y en él han participado 1.000 personas, hombres y mujeres, mayores de 18 años, que han jugado en plataformas online por lo menos una vez en los últimos doce meses. Para la realización de las encuestas, que tuvieron lugar durante el mes de abril de 2022, se utilizaron paneles de jugadores proporcionados por Kantar.