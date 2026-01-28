Cazadores piden a Agricultura desarrollar un convenio para la gestión de la peste porcina

Cazadores piden a Agricultura desarrollar un convenio para la gestión de la PPA. - RFEC

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha pedido este miércoles al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la suscripción de un convenio para la gestión de la Peste Porcina Africana (PPA), registrada en España por primera vez desde 1994. Así se ha expresado en un encuentro técnico enfocado en avanzar en un plan estratégico que permita integrar al sector cinegético en la prevención, vigilancia y control de la PPA.

Según la organización, este convenio debería contemplar entre otras cuestiones inversión en la formación y sensibilización del sector, la homogeneización a nivel estatal de los sistemas de vigilancia pasiva y notificación, el establecimiento de densidades de jabalí desde criterios técnicos y cinegéticos, o la habilitación de indemnizaciones y contraprestaciones para compensar los servicios prestados por los cazadores en materias como la detección temprana o la gestión de los SANDACH.

"De entre estas medidas, el impulso a la figura del cazador formado, como eje fundamental en la puesta de carne en el mercado, y la potenciación de la influencia internacional de los cazadores españoles ante la Comisión Europea, a través de la FACE, se perfilaron como las apuestas de ejecución más inminente", ha recalcado la organización.

Durante el encuentro, la RFEC también ha reiterado la importancia de defender los intereses de los cazadores en ámbitos clave para la perdurabilidad del colectivo cinegético, como el uso del plomo en municiones o el blindaje de la tenencia y cría de rehalas. En este sentido, ha abogado por una legislación nacional y europea "que reconozca las singularidades de los perros de caza imprescindibles en el control poblacional del jabalí".

La Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), que también participó en la reunión, planteó la necesidad de ayudas directas por jabalí abatido, apoyos al transporte de la carne, el desarrollo de herramientas digitales de trazabilidad, una relación "más sostenida" con el MAPA y campañas de promoción de la carne de caza.

En el encuentro participaron, por parte de la RFEC, su presidente, Josep Escandell; por ASICCAZA, su presidente José María Gallardo y su gerente Jaime Hurtado; y por parte del MAPA, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez; el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro; el subdirector general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, José Luis Agüero; y el subdirector general de Competitividad de la Cadena Alimentaria, Clemente Mata; junto a Ana Mendoza y Patricia Garrido, responsables técnicos del Ministerio.