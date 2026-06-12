Cazadores piden al presidente del Senado impulsar la coordinación interterritorial ante "desafíos" como lobos o jabalíes

Cazadores piden a Rollán impulsar la coordinación interterritorial y reconocer la actividad como bien de interés general. - RFEC

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha propuesto al presidente del Senado, Pedro Rollán, impulsar la coordinación interterritorial en materia cinegética y ha reclamado el reconocimiento de la actividad como un "bien de interés general", según ha informado la organización hoy sobre un reunión que tuvo lugar este jueves.

En concreto, los cazadores han incidido ante Rollán en la necesidad de abordar "de forma coordinada" aquellos "desafíos" que no entienden de fronteras administrativas, como el incremento de los daños ocasionados a la agricultura por determinadas especies silvestres o el aumento de los accidentes de tráfico provocados por la fauna salvaje.

Asimismo, han destacado el papel "esencial" que desempeñan los cazadores en la contención de sobreabundancias poblacionales, la vigilancia sanitaria y la prevención de zoonosis y epizootias, momento en el que han prestado especial atención a la Peste Porcina Africana (PPA).

Además, han trasladado la necesidad de promover iniciativas encaminadas a reconocer la actividad cinegética como un actor "estratégico" para la sociedad y un "bien de interés general" que debe ser "preservado y protegido al margen de planteamientos ideológicos, atendiendo a su contribución en ámbitos como la conservación, la gestión de la biodiversidad, la economía rural y la salud pública".

Durante el encuentro, la RFEC ha puesto en valor el papel de la caza como agente "imprescindible" del medio rural y como una de las líneas estratégicas "más relevantes" para hacer frente al reto demográfico. En este sentido, ha destacado la presencia del colectivo cinegético en todo el territorio nacional, "su contribución a la conservación y mejora de los hábitats, su capacidad para fijar poblaciones en las zonas rurales y su aportación al desarrollo económico de áreas donde otras actividades tienen una presencia limitada o inexistente".

El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha valorado "muy positivamente" el encuentro y ha agradecido la "receptividad" mostrada por el presidente del Senado hacia las demandas y propuestas planteadas por la Federación, destacando la figura de Pedro Rollán como "un firme defensor de las tradiciones, del mundo rural y del diálogo institucional".

"La caza forma parte del patrimonio cultural inmaterial ligado al conocimiento ancestral de la humanidad, pero también constituye una herramienta moderna y transversal capaz de contribuir al interés general cuando se la protege de la estigmatización y del aislamiento que determinados sectores intentan imponer", ha destacado.

Al margen de Escandell, en la reunión han participado el presidente de la Federación Madrileña de Caza, Antonio García; el presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño y el secretario general de la RFEC, Tomás Manzano.