Cazadores se ponen a dispisición de Gobierno y CC.AA para afrontar la sobreabundacia de jabalíes y la PPA

Archivo - Batida de un jabalí durante la emergencia cinegética, a 29 de septiembre de 2023, en el Concello de Portomarin, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha señalado que sólo mediante una cooperación "real" entre administraciones, científicos y el propio sector cinegético se podrá afrontar "con eficacia" la sobreabundancia del jabalí y los retos sanitarios derivados de ella, como la peste porcina africana (PPA).

En declaraciones a Europa Press, se ha puesto a disposición del Comité de Caza, órgano de coordinación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las regiones que se ha reunido este miércoles para realizar un estrecho seguimiento de la situación de la peste porcina africana (PPA) en todo el territorio nacional.

Durante la reunión, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, ha recordado el marco establecido en el plan nacional de vigilancia de la fauna silvestre y subrayado la importancia de la vigilancia pasiva, en a que los cazadores juegan un papel determinante en la detección de animales con sintomatología compatible con esta enfermedad.

Por su parte, la RFEC ha valorado de forma positiva la reunión del Comité y ha considerado como "muy necesarias" las medidas de coordinación tratadas. Con respecto a las palabras de Busutil, ha subrayado que Agricultura "reconozca que la caza es determinante en la vigilancia pasiva, un aspecto clave especialmente en la detección temprana de enfermedades como la PPA".

"El papel de los cazadores en la alerta sanitaria y en la gestión del territorio es esencial y debe ser integrado de forma estructural en cualquier estrategia pública", ha destacado.