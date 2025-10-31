Cazadores se reúnen con Feijóo y abordan la posibilidad de derogar la prohibición de cazar en Parques Nacionales.

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la importancia de la "convivencia" con la caza para mejorar su imagen social, "con medidas concretas como derogar la prohibición de su práctica en los Parques Nacionales, medida que evidenciaría que la caza es, no sólo compatible, sino necesaria para la conservación de los ecosistemas mediterráneos".

Así se lo ha transmitido la organización en una reunión de trabajo que han celebrado este viernes, donde la asociación le ha expresado la necesidad de que los representantes políticos "defiendan" la caza y hagan público su apoyo a la actividad "como motor de desarrollo económico y como herramienta de gestión ambiental".

Durante el encuentro, los representantes de los cazadores también han abogado por medidas de impulso económico al sector cinegético, en cualquier contexto, pero muy en particular en aquellos donde actúa como "dique de contención" a problemáticas como los daños a la agricultura, el incremento de los accidentes de tráfico o el riesgo de zoonosis, "generados por la sobreabundancia de especies cinegéticas".

Por último, la RFCE dice hacer repasado con el líder 'popular' los retos derivados de las políticas nacionales y comunitarias, como la propuesta europea de prohibición del plomo en municiones sin un periodo de adaptación asumible y sin una alternativa viable. El presidente de la organización, Josep Escandell, agradeció "el interés, la cercanía y la disposición de Feijóo a escuchar al sector y trabajar de manera concreta, con medidas tangibles, por su futuro", así como "la premura en atender a la solicitud" que ha sido trasladada también al resto de grupos políticos.